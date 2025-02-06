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Alvaro Morata'nın Bolu'ya Adım Attığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Alvaro Morata'nın Bolu'ya Adım Attığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.02.2025 - 10:59

Galatasaray'ın yeni yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın Bolu'ya ayak bastığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar İspanyol oyuncuya ilgi gösterilmediğini belirtti.

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Süper Lig'deki son maçında Gaziantep FK'yı tek golle geçen Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçı için Bolu'ya gitti.

Süper Lig'deki son maçında Gaziantep FK'yı tek golle geçen Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçı için Bolu'ya gitti.

Boluspor ile üç puan mücadelesi verecek sarı-kırmızılılar, konaklayacakları otelin önünde taraftarlarla bir araya geldi.

Boluspor ile üç puan mücadelesi verecek sarı-kırmızılılar, konaklayacakları otelin önünde taraftarlarla bir araya geldi.

Yeni transfer Morata'ya ilgisiz kalınması sosyal medyada gündem oldu.

Yeni transfer Morata'ya ilgisiz kalınması sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar ve gelen yorumlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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