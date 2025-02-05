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Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın Gelecek Sezon Fenerbahçe'de!

Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın Gelecek Sezon Fenerbahçe'de!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.02.2025 - 14:01

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın 2025/26 sezonu için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Hande Baladın'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Hande Baladın'ı kadrosuna kattı.

Milli voleybolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayla mücadele edeceği açıklandı.

Milli voleybolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayla mücadele edeceği açıklandı.

Eczacıbaşı ile sözleşmesinin son senesinde olan yıldız voleybolcunun adı bir süredir birçok takımla anılıyordu. Baladın'ın tercihi Fenerbahçe oldu.

Eczacıbaşı ile sözleşmesinin son senesinde olan yıldız voleybolcunun adı bir süredir birçok takımla anılıyordu. Baladın'ın tercihi Fenerbahçe oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi 👇

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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