Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın Gelecek Sezon Fenerbahçe'de!
Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın Gelecek Sezon Fenerbahçe'de!
Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın 2025/26 sezonu için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Hande Baladın'ı kadrosuna kattı.
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Milli voleybolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayla mücadele edeceği açıklandı.
Eczacıbaşı ile sözleşmesinin son senesinde olan yıldız voleybolcunun adı bir süredir birçok takımla anılıyordu. Baladın'ın tercihi Fenerbahçe oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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