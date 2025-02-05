Abdülkerim Bardakcı "Bilinçli Kart Görme" Gerekçesiyle PFDK'ya Sevk Edildi
Abdülkerim Bardakcı "Bilinçli Kart Görme" Gerekçesiyle PFDK'ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkleri açıkladı. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı bilinçli kart görme gerekçesiyle kurula gönderildi.
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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görmesi" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
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Hukuk Müşavirliği, çeşitli sebeplerle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı da disipline gönderdi.
İlgili maddeye göre Abdülkerim, iki maç men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
2020 yılında Fenerbahçeli Muriç de aynı gerekçeyle disipline gitmiş, kurul herhangi bir cezaya gerek görmemişti.
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