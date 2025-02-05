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Abdülkerim Bardakcı "Bilinçli Kart Görme" Gerekçesiyle PFDK'ya Sevk Edildi

Abdülkerim Bardakcı "Bilinçli Kart Görme" Gerekçesiyle PFDK'ya Sevk Edildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.02.2025 - 08:49

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkleri açıkladı. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı bilinçli kart görme gerekçesiyle kurula gönderildi.

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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görmesi" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görmesi" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, çeşitli sebeplerle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı da disipline gönderdi.

Hukuk Müşavirliği, çeşitli sebeplerle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı da disipline gönderdi.

İlgili maddeye göre Abdülkerim, iki maç men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

İlgili maddeye göre Abdülkerim, iki maç men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

2020 yılında Fenerbahçeli Muriç de aynı gerekçeyle disipline gitmiş, kurul herhangi bir cezaya gerek görmemişti.

2020 yılında Fenerbahçeli Muriç de aynı gerekçeyle disipline gitmiş, kurul herhangi bir cezaya gerek görmemişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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