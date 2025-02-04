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Manchester City, Kariyerinin En Kötü Dönemini Geçiren Pep Guardiola'ya "Kimi İstiyorsan Al" Demiş

Manchester City, Kariyerinin En Kötü Dönemini Geçiren Pep Guardiola'ya "Kimi İstiyorsan Al" Demiş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.02.2025 - 23:47

Rodri'nin sezonu kapatmasının ardından bocalamaya başlayan Pep Guardiola yönetiminideki Manchester City, devre arası transfer döneminde para saçtı. Mavi-beyazlılar, ligdeki 19 takımdan daha çok bonservis bedeli ödedi.

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Son lig maçında Arsenal'e 5-1 yenilerek 56 puanla zirvedeki Liverpool'un 15 puan gerisine düşen Manchester City, bir türlü toparlanamadı.

Son lig maçında Arsenal'e 5-1 yenilerek 56 puanla zirvedeki Liverpool'un 15 puan gerisine düşen Manchester City, bir türlü toparlanamadı.

Rodri'nin sakatlığıyla başlayan kötü gidişata çözüm üretemeyen Pep, kış transfer döneminde kadrosuna altı isimle güçlendirdi. Bu isimlerden dördü için ciddi bonservis bedeli ödendi.

Rodri'nin sakatlığıyla başlayan kötü gidişata çözüm üretemeyen Pep, kış transfer döneminde kadrosuna altı isimle güçlendirdi. Bu isimlerden dördü için ciddi bonservis bedeli ödendi.

Hamlelerin toplam maliyeti, ligdeki 19 takımın harcadığı paradan daha çok oldu. Peki kimler geldi?

Hamlelerin toplam maliyeti, ligdeki 19 takımın harcadığı paradan daha çok oldu. Peki kimler geldi?

25 yaşındaki Mısırlı golcü Omar Marmoush, 75 milyon euro karşılığında Frankfurt'tan kadroya katıldı.

25 yaşındaki Mısırlı golcü Omar Marmoush, 75 milyon euro karşılığında Frankfurt'tan kadroya katıldı.

Orta sahaya ise Porto'dan 23 yaşındaki Nico Gonzalez geldi. Kendisi için 60 milyon euro ödendi.

Orta sahaya ise Porto'dan 23 yaşındaki Nico Gonzalez geldi. Kendisi için 60 milyon euro ödendi.
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Savunma hattına da genç yetenekler dahil oldu. Lens ile parlayan 20 yaşındaki stoper Abdukodir Khusanov, 40 milyon euro karşılığında renklere bağlandı.

Savunma hattına da genç yetenekler dahil oldu. Lens ile parlayan 20 yaşındaki stoper Abdukodir Khusanov, 40 milyon euro karşılığında renklere bağlandı.

Ayrıca, 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis için de Palmeiras'a 37 milyon euro ödendi.

Ayrıca, 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis için de Palmeiras'a 37 milyon euro ödendi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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