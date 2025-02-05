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MHK Duyurdu: Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Görevini Bıraktı!

MHK Duyurdu: Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Görevini Bıraktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.02.2025 - 11:56

Süper Lig'de son olarak Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında düdük çalan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik kariyeri sona erdi. 12 Ocak tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle noktalanan mücadele sonrası Uğurlu'ya görev verilmemişti.

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44 yaşındaki tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu sahalara veda etti.

44 yaşındaki tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu sahalara veda etti.

Merkez Hakem Kurulu, Uğurlu'nun görevini bıraktığını duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu, Uğurlu'nun görevini bıraktığını duyurdu.

MHK'dan yapılan açıklama 👇

MHK'dan yapılan açıklama 👇

'Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir. 

2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı.

Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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