MHK Duyurdu: Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Görevini Bıraktı!
MHK Duyurdu: Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Görevini Bıraktı!
Süper Lig'de son olarak Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında düdük çalan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik kariyeri sona erdi. 12 Ocak tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle noktalanan mücadele sonrası Uğurlu'ya görev verilmemişti.
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44 yaşındaki tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu sahalara veda etti.
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Merkez Hakem Kurulu, Uğurlu'nun görevini bıraktığını duyurdu.
MHK'dan yapılan açıklama 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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