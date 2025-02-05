LeBron James'den Yeni Takım Arkadaşı Luka Doncic'e Övgü

NBA tarihinin unutulmaz oyuncuları arasına adını yazdıran LeBron James, takımı Lakers'ın Luka Doncic'i kadroya katması hakkında konuştu. Yıldız basketbolcu, duruma inanmakta güçlük çektiğini ifade ederken Slovak oyuncunun şu ana kadar müthiş başarılara imza attığını ve henüz yolun başında olduğunu söyledi.