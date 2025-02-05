LeBron James'den Yeni Takım Arkadaşı Luka Doncic'e Övgü
LeBron James'den Yeni Takım Arkadaşı Luka Doncic'e Övgü
NBA tarihinin unutulmaz oyuncuları arasına adını yazdıran LeBron James, takımı Lakers'ın Luka Doncic'i kadroya katması hakkında konuştu. Yıldız basketbolcu, duruma inanmakta güçlük çektiğini ifade ederken Slovak oyuncunun şu ana kadar müthiş başarılara imza attığını ve henüz yolun başında olduğunu söyledi.
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Geçtiğimiz günlerde NBA'in en dikkat çekici takaslarından biri gerçekleşmişti.
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Los Angeles Lakers, Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.
Slovak basketbolcunun nasıl bir etki yaratacağı merakla beklenirken LeBron'dan açıklama geldi.
Yıldız isim, yeni takım arkadaşından övgüyle bahsetti: Luka, harika bir oyuncu. Henüz 25 yaşında ve en iyi dönemine hala ulaşmadı. Ligde inanılmaz işler başardı. Dürüst olmak gerekirse bu hala biraz gerçeküstü.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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