Fenerbahçe - Rizespor Maçındaki Hakem Kararları Meclis'e Taşındı
Fenerbahçe - Rizespor Maçındaki Hakem Kararları Meclis'e Taşındı
AK Parti Rize Milletvekli Harun Mertoğlu, Fenerbahçe - Rizespor karşılaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Mertoğlu, Rizespor'un hakkının yendiğini savunurken Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya çağırdı.
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Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u 3-2 mağlup etmişti.
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Zirve takibi için oldukça kritik olan karşılaşmadan alınan üç puan, başta Galatasaray ve Rizespor olmak üzere diğer takım taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.
Mücadelede düdük çalan Burak Pakkan'ın yönetiminin adil olmadığı iddia edilmişti.
AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, maçı Meclis'e taşıdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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