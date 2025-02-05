onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Rizespor Maçındaki Hakem Kararları Meclis'e Taşındı

Fenerbahçe - Rizespor Maçındaki Hakem Kararları Meclis'e Taşındı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.02.2025 - 09:47

AK Parti Rize Milletvekli Harun Mertoğlu, Fenerbahçe - Rizespor karşılaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Mertoğlu, Rizespor'un hakkının yendiğini savunurken Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya çağırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u 3-2 mağlup etmişti.

Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u 3-2 mağlup etmişti.

Zirve takibi için oldukça kritik olan karşılaşmadan alınan üç puan, başta Galatasaray ve Rizespor olmak üzere diğer takım taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Zirve takibi için oldukça kritik olan karşılaşmadan alınan üç puan, başta Galatasaray ve Rizespor olmak üzere diğer takım taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Mücadelede düdük çalan Burak Pakkan'ın yönetiminin adil olmadığı iddia edilmişti.

Mücadelede düdük çalan Burak Pakkan'ın yönetiminin adil olmadığı iddia edilmişti.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, maçı Meclis'e taşıdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı 👇

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, maçı Meclis'e taşıdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı 👇

“Eğer adalet sahada sağlanmıyorsa o ligde güven kalmaz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
7
7
5
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın