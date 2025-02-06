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Neredeyse Tüm Defans Sakatlandı: Fenerbahçe'de Serdar Aziz Sesleri

Neredeyse Tüm Defans Sakatlandı: Fenerbahçe'de Serdar Aziz Sesleri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.02.2025 - 10:01

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek sakatlandı. Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Serdar Aziz'den açıklama geldi. Aziz, Mourinho'ya 'hazırım' mesajı verdi.

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Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Erzurumspor FK'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Erzurumspor FK'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Djiku, sakatlığından dolayı 54'te yerini Diego Carlos'a bıraktı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Djiku, sakatlığından dolayı 54'te yerini Diego Carlos'a bıraktı.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Diego Carlos da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Diego Carlos da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Brezilyalı stoperin yerine giren genç futbolcu Yusuf Akçiçek de 74'te yine aynı sebepten mücadeleye devam edemedi.

Brezilyalı stoperin yerine giren genç futbolcu Yusuf Akçiçek de 74'te yine aynı sebepten mücadeleye devam edemedi.

90 dakikanın ardından sözleşmesi devam eden fakat uzun zamandır kadroda yer almayan Serdar Aziz, Yağız Sabuncuoğlu'na açıklamada bulundu 👇

90 dakikanın ardından sözleşmesi devam eden fakat uzun zamandır kadroda yer almayan Serdar Aziz, Yağız Sabuncuoğlu'na açıklamada bulundu 👇

 'Fenerbahçe için her daim göreve hazırım. Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum. Para pul umrumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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