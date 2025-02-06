Neredeyse Tüm Defans Sakatlandı: Fenerbahçe'de Serdar Aziz Sesleri
Neredeyse Tüm Defans Sakatlandı: Fenerbahçe'de Serdar Aziz Sesleri
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek sakatlandı. Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Serdar Aziz'den açıklama geldi. Aziz, Mourinho'ya 'hazırım' mesajı verdi.
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Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Erzurumspor FK'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Djiku, sakatlığından dolayı 54'te yerini Diego Carlos'a bıraktı.
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Diego Carlos da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Brezilyalı stoperin yerine giren genç futbolcu Yusuf Akçiçek de 74'te yine aynı sebepten mücadeleye devam edemedi.
90 dakikanın ardından sözleşmesi devam eden fakat uzun zamandır kadroda yer almayan Serdar Aziz, Yağız Sabuncuoğlu'na açıklamada bulundu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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