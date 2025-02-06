onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hataylı Taraftarlardan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Deprem Tepkisi

Hataylı Taraftarlardan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Deprem Tepkisi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.02.2025 - 09:04

Türkiye Kupası’nda İskenderunspor ile Trabzonspor’un karşı karşıya geldiği maçın ardından Hataylı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş’e tepki gösterdi. Tepkinin sebebi ise Güneş’in deprem döneminde yaptığı açıklamalardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk etmiş, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle biten maça teknik direktörler damga vurmuştu.

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk etmiş, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle biten maça teknik direktörler damga vurmuştu.

Karşılaşmanın başlama vuruşundan önce Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, bordo-mavili takımın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in elini sıkmamıştı.

Karşılaşmanın başlama vuruşundan önce Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, bordo-mavili takımın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in elini sıkmamıştı.

Demirel, yaşananlara dair şu açıklamalarda bulunmuştu 👇

Demirel, yaşananlara dair şu açıklamalarda bulunmuştu 👇

'Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'Çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin.'

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda İskenderusnpor'a konuk olduğu ve 2-2'lik beraberlikle biten mücadelenin sonunda da bu kez tribünler Güneş'e tepki gösterdi.

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda İskenderusnpor'a konuk olduğu ve 2-2'lik beraberlikle biten mücadelenin sonunda da bu kez tribünler Güneş'e tepki gösterdi.

Seyirciler, Güneş'in "Ne dedim ben?" sözlerine karşılık "Ne dediğini Volkan'dan dinle" cevabını aldı. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 Temmuz 2023 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın