Hataylı Taraftarlardan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Deprem Tepkisi
Hataylı Taraftarlardan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Deprem Tepkisi
Türkiye Kupası’nda İskenderunspor ile Trabzonspor’un karşı karşıya geldiği maçın ardından Hataylı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş’e tepki gösterdi. Tepkinin sebebi ise Güneş’in deprem döneminde yaptığı açıklamalardı.
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Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk etmiş, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle biten maça teknik direktörler damga vurmuştu.
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Karşılaşmanın başlama vuruşundan önce Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, bordo-mavili takımın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in elini sıkmamıştı.
Demirel, yaşananlara dair şu açıklamalarda bulunmuştu 👇
Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda İskenderusnpor'a konuk olduğu ve 2-2'lik beraberlikle biten mücadelenin sonunda da bu kez tribünler Güneş'e tepki gösterdi.
Seyirciler, Güneş'in "Ne dedim ben?" sözlerine karşılık "Ne dediğini Volkan'dan dinle" cevabını aldı. 👇
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3 Temmuz 2023 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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