Titrerken Buldu, Bir Daha Omzundan İndiremedi: Usta ve Çırak Pamuk'un Hikayesi
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Amasya’da cami inşaatında çalışan 59 yaşındaki fayans ustası Sinan Kaplan, soğuk havada bulup sahiplendiği yavru kediyle kurduğu dostlukla görenlerin içini ısıttı. ‘Pamuk’ adını verdiği yavru kediyi ısıtıp karnını doyuran Kaplan, o günden beri minik dostunu yanından ayırmıyor. Mesai boyunca ustanın omzundan ve sırtından inmeyen Pamuk, adeta inşaatın en sevimli çırağı haline geldi. İşte çırak Pamuk'un hikayesi!
Üşüyen kediyi ısıttı, karnını doyurdu. Adını 'Pamuk' koydu.
"Ben usta, Pamuk çırak."
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