Yavru kediyle yollarının kesişme hikayesini anlatan Sinan Kaplan, aralarındaki bağın sadece bir günde bu kadar güçlenmesine kendisinin de şaşırdığını ifade etti. Pamuk’u artık iş arkadaşı olarak gördüğünü belirten Kaplan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'İsmi Pamuk. Biraz üşümüştü. Sevdik, ısıttık. Ondan sonra alıştı, daha da gitmiyor yanımızdan. Ben buranın fayanslarını yapıyorum. Bu benim yardımcım şu anda. Benimle beraber harca bakıyor, ‘Derzleri olmamış’ diyor. ‘Biraz yukarı olmuş’ diyor. Pamuk'u yetiştiriyorum. Ben usta, Pamuk çırak.'