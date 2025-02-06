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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Tokalaşmadı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Tokalaşmadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.02.2025 - 15:41

Adıyaman'da 6 Şubat Depremleri için düzenlenen anma programında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek el sıkışmadı.

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6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu illerden biri olan Adıyaman'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anma programı düzenlendi.

6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu illerden biri olan Adıyaman'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anma programı düzenlendi.

Pograma siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katılırken törenin başlamasına dakikalar kala TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le mesafeli olup, selamlaşmaması dikkat çekti.

Pograma siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katılırken törenin başlamasına dakikalar kala TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le mesafeli olup, selamlaşmaması dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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