TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Tokalaşmadı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Tokalaşmadı
Adıyaman'da 6 Şubat Depremleri için düzenlenen anma programında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek el sıkışmadı.
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6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu illerden biri olan Adıyaman'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anma programı düzenlendi.
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Pograma siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katılırken törenin başlamasına dakikalar kala TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le mesafeli olup, selamlaşmaması dikkat çekti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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