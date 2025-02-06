Kahramanmaraş’ta Deprem Konuşmasında Rüzgar Çıkınca Panikleyen Bakanlar Koşarak Uzaklaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6 Şubat Depremleri’nin yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş’ta konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sırasında çıkan rüzgar nedeniyle Hamza Dağ ve heyetinde bulunan Bakanların üstündeki tentenin bir kısmı uçtu.
Kısa süreli panik yaşanırken rüzgar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Hamza Dağ’ın yanından koşarak uzaklaşması Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı. Işıkhan saniyeler sonra tekrar Hamza Dağ'ın yanına gelirken Kacır, bir daha alana dönmedi.
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6 Şubat Depremleri’nin ikinci yılı nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen anma programında konuşma gerçekleştirdi.
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Dağ’ın konuşması sırasında çıkan kuvvetli rüzgar kısa süreli paniğe neden oldu. Heyetin üstünde yer alan tentenin bir kısmı rüzgarın etkisiyle uçtu.
Kısa süreli etkili olan rüzgar panik yaratırken Bakan Vedat Işıkhan ve Mehmet Fatih Kacır, anında koşarak uzaklaştı. Işıkhan saniyeler sonra yeniden Hamza Dağ’ın yanına gelirken Bakan Kacır, alana dönmedi.
O anlar Anadolu Ajansı kamerasına böyle yansıdı 👇
O videoya sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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