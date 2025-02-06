İletişim Başkanlığı 6 Şubat Depremi İkinci Yıl Kitabı Yayımladı: Konteyner Kentlerde 651 Bin 958 Kişi Yaşıyor
İletişim Başkanlığı 6 Şubat Depremi İkinci Yıl Kitabı Yayımladı: Konteyner Kentlerde 651 Bin 958 Kişi Yaşıyor
İletişim Başkanlığı, 6 Şubat Depremleri’nin ikinci yılı için “Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları” isimli kitap yayımladı. Çevrimiçi yayımlanan 606 sayfalık kitapta 6 Şubat 2023 yılından bu yana depremin vurduğu kentlerde atılan adımlar ve depreme dair bilgiler yer aldı.
Depremde can kaybı sayısı “50 binin üzerinde” ifadeleriyle verilirken konteyner kentle ile ilgili bir bölüm dikkat çekti.
Çevrimiçi olarak sunulan kitabın 164’üncü sayfasında şu ifadeler yer aldı: “Bugün geldiğimiz noktada 397 konteyner kent ve 212 bin 529 konteyner kurulumu gerçekleştirilmiştir. Konteynerlerde 651 bin 958 kişi misafir edilmektedir.”
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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçti. İki yıl geçmesine rağmen bölgede yaşayanlar ve depremin derinden etkilediği vatandaşlar için hayat hâlâ normale dönmedi. Pek çok kişi konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.
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İletişim Başkanlığı depremin ikinci yılı için "Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları" kitabını çevrimiçi olarak yayımladı. 606 sayfalık kitap ilk olarak dünyadaki büyük depremlerin örnekleriyle başladı.
Kitapta can kaybı sayısına dair net rakam verilmedi: “…50 binin üzerinde can kaybına…”
“Konteynerlerde 651 bin 958 kişi misafir edilmektedir.”
Konteyner kentte yaşayanlara dair tablo da kitapta şöyle yer aldı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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