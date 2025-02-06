İletişim Başkanlığı 6 Şubat Depremi İkinci Yıl Kitabı Yayımladı: Konteyner Kentlerde 651 Bin 958 Kişi Yaşıyor

“Tarihte benzerine az rastlanır büyüklükte olan; 11 ilimizi, 14 milyonun üzerinde vatandaşımızı etkileyen, 50 binin üzerinde can kaybına ve 850 bin bağımsız birimin kullanılamaz hâle gelmesine yol açan böylesi büyük bir afetin neden olduğu yıkımı tamir etmek ve yaraları sarmak elbette kolay olmadı.

2023 ve 2024 yılında bu amaçla toplam 2,6 trilyon TL, bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yaptık. 2025 yılı bütçemizde de afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak depreme dayanıklı şehirlerin inşası için toplam 584 milyar TL ayırdık.