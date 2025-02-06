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12 Yaşındaki Dostunu Enkaz Altından Kurtaran Patili Kahraman 'Alex' Zehirlenerek Katledilmiş

12 Yaşındaki Dostunu Enkaz Altından Kurtaran Patili Kahraman 'Alex' Zehirlenerek Katledilmiş

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 11:34

6 Şubat depremlerinin ardından umut veren anlar yaşanmıştı. Kahramanmaraş'ta yaşayan ve deprem anında enkaz altında kalan 12 yaşındaki Çınar, depremde ailesini kaybetmişti. Çınar ise enkaz altından köpeği Alex sayesinde kurtulmuştu. Çınar'ın can dostu Alex, havlayarak dikkatleri enkaza çekmiş ve Çınar'ı enkaz altından kurtarmıştı.

Fakat Çınar'ın bir an olsun yanından ayırmak istemediği dostu Alex, vicdansızlar tarafından zehirlendi.

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6 Şubat depremlerinin ardından yüzümüzde acı bir tebessüm oluşturan anlar oluşmuştu.

6 Şubat depremlerinin ardından yüzümüzde acı bir tebessüm oluşturan anlar oluşmuştu.

12 yaşındaki Çınar, Kahramanmaraş depremlerinde annesini, babasını ve ağabeyini kaybetmişti. Kendisi de enkaz altında kalmış ve zor anlar yaşamıştı.

"Sıkıştım orada. Alex, Alex dedim. Alex geldi, beni kolumdan tutup çekti." diyerek yaşadıklarını anlatan Çınar, can dostu Alex tarafından kurtarılmıştı.

"Sıkıştım orada. Alex, Alex dedim. Alex geldi, beni kolumdan tutup çekti." diyerek yaşadıklarını anlatan Çınar, can dostu Alex tarafından kurtarılmıştı.

O anları TRT Haber'e anlatan Çınar, gözyaşlarına engel olamamıştı.

Alex, depremden sonra da ne enkazın yanından ne de Çınar'ın yanından ayrılmıştı. Çınar "benim can dostum" dediği Alex ile beraber büyümek istediğini söylemişti.

Alex, depremden sonra da ne enkazın yanından ne de Çınar'ın yanından ayrılmıştı. Çınar "benim can dostum" dediği Alex ile beraber büyümek istediğini söylemişti.

Fakat Alex, hayatını kurtardığı Çınar'dan kopartıldı. Çınar, ailesini kaybettikten sonra babaannesiyle şehre taşındı, Alex ise köyde kaldı.

Fakat Alex, hayatını kurtardığı Çınar'dan kopartıldı. Çınar, ailesini kaybettikten sonra babaannesiyle şehre taşındı, Alex ise köyde kaldı.

Gazeteci Nevşin Mengü, Alex'in vicdansızlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü açıkladı. 

Dostunu enkazın altından kurtaran Alex, bu dünyaya fazla geldi!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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