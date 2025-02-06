6 Şubat Depremlerinin Unutulmaz Kahramanları
6 Şubat Depremlerinin Unutulmaz Kahramanları
6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem toplam 11 ilimizi etkiledi. Binlerce bina yıkıldı, gece uykusunda depreme yakalanan vatandaşlarımız enkaz altında yardım bekledi. Tüm Türkiye seferber olup deprem bölgesine yardım eli uzattı. Binlerce kişi deprem bölgesine yardıma gitti, milyonlarca kişi yardım gönderdi.
Deprem günlerinde yaptıkları kahramanlıklarla unutulmayan bazı özel isimler de vardı...
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6 Şubat 2023 saat 04.17: Hayat, ülkemizde durdu.
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Depreme hastanede yakalanan Şeyma hemşire, herkesin dışarı kaçtığı anlarda hastaların yanına gidip onları kucaklayarak tahliye etti.
Afet bölgesine iş makinesi taşıyan 45 yıllık şoför Kazım Budak, İstanbul'dan Kahramanmaraş'a 9 saatte ulaştı.
Azerbaycan vatandaşı, arabasına yüklediği yardım malzemelerini ülkemize böyle getirdi.
Meksika'dan ülkemize gelen kahraman patilerden olan Proteo, görevi başında hayatını kaybetti.
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Hızla deprem bölgesine giden arama kurtarma ekipleri canları pahasına vatandaşlarımıza yardım eli uzattı.
Gönüllü olarak deprem bölgesine giden sağlıkçılarımız, binlerce insanımızı yeniden hayata bağladı.
Kahraman madencilerimiz enkaz altındaki herkese umut oldu. Zor şartlarda çalışan madencilerimiz onlarca insanın hayatını kurtardı.
Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP derneği deprem bölgesinde aktif bir çalışma sergiledi.
Ülkemizin dört bir yanından yardım kolileri gönderildi. Tüm Türkiye deprem bölgesine yardım eli uzatmak için seferber oldu.
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Çocuklar, çocuklarımız deprem bölgesindeki arkadaşlarına moral olması için oyuncaklarını gönderdi, resimler çizdi, harçlıklarını gönderdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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