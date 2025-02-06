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6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Toz Bulutunun Kalkmadığı Şehirlerin Son Hali

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Toz Bulutunun Kalkmadığı Şehirlerin Son Hali

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.02.2025 - 10:55

Bugün 6 Şubat… Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden tam iki yıl geçti. İki yıl geçti ancak saatler hep 04.17’de kaldı. 7.8 ve ardından meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremlerde çürük binalar 50 bini aşkın kişiye mezar oldu.

İki yıl geçti ancak bir yanda yakınının cansız bedenine kavuşmak için mücadele verenler bir yanda hâlâ konteyner kentlerde yaşamaya mecbur bırakılanlar…

Depremin vurduğu kentler felaketin üzerinden 730 gün geçmesine rağmen hâlâ açık hava şantiyesi durumunda. İşte toz bulutlarının dağılmadığı o kentlerin son hali.

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Türkiye 1999 Gölcük Depremi’nden sonra 6 Şubat 2023’te yeni bir felaketle sarsıldı. Saatler 04.17’yi gösterirken merkezi Kahramanmaraş olan 7.8 büyüklüğündeki deprem 11 kenti karanlığa gömdü. Bu depremden saatler sonra aynı bölge bu kez 7.5 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Türkiye 1999 Gölcük Depremi’nden sonra 6 Şubat 2023’te yeni bir felaketle sarsıldı. Saatler 04.17’yi gösterirken merkezi Kahramanmaraş olan 7.8 büyüklüğündeki deprem 11 kenti karanlığa gömdü. Bu depremden saatler sonra aynı bölge bu kez 7.5 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Resmi rakamlara göre Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’da en az 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. 11 kentte toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. 2 milyondan fazla kişi barınma sorunu yaşadı, 5 milyondan kişi farklı bölgelere göç etti.

Depremin üzerinden iki yıl geçti ancak kentlerin üzerinden toz bulutu hâlâ kalkmadı. Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş ve Hatay 730 gün geçmesine rağmen hâlâ açık hava şantiyesi konumunda.

Depremin üzerinden iki yıl geçti ancak kentlerin üzerinden toz bulutu hâlâ kalkmadı. Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş ve Hatay 730 gün geçmesine rağmen hâlâ açık hava şantiyesi konumunda.

11 ilde iki yılda 201 bin 580 konut yapıldı. 2025’in sonuna kadar ise 452 bin 983 konutun teslim edilmesi bekleniyor.

651 bin kişi depremin ikinci yılında konteyner kentte yaşıyor.

651 bin kişi depremin ikinci yılında konteyner kentte yaşıyor.

İletişim Başkanlığı’nın “Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları” isimli kitapçığında “Bugün geldiğimiz noktada 397 konteyner kent ve 212 bin 529 konteyner kurulumu gerçekleştirilmiştir. Konteynerlerde 651 bin 958 kişi misafir edilmektedir.” İfadelerine yer verdi.

İki yılda depremin vurduğu kentler nasıl değişti? Anadolu Ajansı depremin ikinci yılında kentlerin son halini paylaştı. İlk önce o fotoğraflara bir bakalım. Ardından bölgede yaşayanların sesine kulak verelim.

İki yılda depremin vurduğu kentler nasıl değişti? Anadolu Ajansı depremin ikinci yılında kentlerin son halini paylaştı. İlk önce o fotoğraflara bir bakalım. Ardından bölgede yaşayanların sesine kulak verelim.

Kahramanmaraş - Onikişubat👇

Kahramanmaraş - Onikişubat👇
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Malatya 👇

Malatya 👇

Hatay-Akevler👇

Hatay-Akevler👇

Hatay-Antakya 👇

Hatay-Antakya 👇

Kahramanmaraş-Elbistan 👇

Kahramanmaraş-Elbistan 👇

Antakya 👇

Antakya 👇
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Ancak bölgede bulunanlar iki yıl boyunca bir arpa boyu yol alınmadığını belirtiyor. X'te Hatay Deprem Birliği isimli kullanıcı 6 Şubat anması için Antakya'da yolların yeni asfaltlandığını paylaştı.

Ancak bölgede bulunanlar iki yıl boyunca bir arpa boyu yol alınmadığını belirtiyor. X'te Hatay Deprem Birliği isimli kullanıcı 6 Şubat anması için Antakya'da yolların yeni asfaltlandığını paylaştı.
twitter.com

Gazeteci Çağdaş Bayraktar ise Hatay'daki toz bulutunun iki yıldır dağılmadığını dile getirerek, "Depremin üzerinden iki yıl geçti şehirdeki toz tabakası hiçbir şekilde kalkmadı" dedi.

Bölgede yaşayanların "Hayat normalleşti" diyenlere itirazları var.

Bölgede yaşayanların "Hayat normalleşti" diyenlere itirazları var.
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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