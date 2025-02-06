6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Toz Bulutunun Kalkmadığı Şehirlerin Son Hali
6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Toz Bulutunun Kalkmadığı Şehirlerin Son Hali
Bugün 6 Şubat… Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden tam iki yıl geçti. İki yıl geçti ancak saatler hep 04.17’de kaldı. 7.8 ve ardından meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremlerde çürük binalar 50 bini aşkın kişiye mezar oldu.
İki yıl geçti ancak bir yanda yakınının cansız bedenine kavuşmak için mücadele verenler bir yanda hâlâ konteyner kentlerde yaşamaya mecbur bırakılanlar…
Depremin vurduğu kentler felaketin üzerinden 730 gün geçmesine rağmen hâlâ açık hava şantiyesi durumunda. İşte toz bulutlarının dağılmadığı o kentlerin son hali.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye 1999 Gölcük Depremi’nden sonra 6 Şubat 2023’te yeni bir felaketle sarsıldı. Saatler 04.17’yi gösterirken merkezi Kahramanmaraş olan 7.8 büyüklüğündeki deprem 11 kenti karanlığa gömdü. Bu depremden saatler sonra aynı bölge bu kez 7.5 büyüklüğünde bir depremle sallandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremin üzerinden iki yıl geçti ancak kentlerin üzerinden toz bulutu hâlâ kalkmadı. Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş ve Hatay 730 gün geçmesine rağmen hâlâ açık hava şantiyesi konumunda.
651 bin kişi depremin ikinci yılında konteyner kentte yaşıyor.
İki yılda depremin vurduğu kentler nasıl değişti? Anadolu Ajansı depremin ikinci yılında kentlerin son halini paylaştı. İlk önce o fotoğraflara bir bakalım. Ardından bölgede yaşayanların sesine kulak verelim.
Kahramanmaraş - Onikişubat👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Malatya 👇
Hatay-Akevler👇
Hatay-Antakya 👇
Kahramanmaraş-Elbistan 👇
Antakya 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bölgede bulunanlar iki yıl boyunca bir arpa boyu yol alınmadığını belirtiyor. X'te Hatay Deprem Birliği isimli kullanıcı 6 Şubat anması için Antakya'da yolların yeni asfaltlandığını paylaştı.
Bölgede yaşayanların "Hayat normalleşti" diyenlere itirazları var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın