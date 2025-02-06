6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Toz Bulutunun Kalkmadığı Şehirlerin Son Hali

Bugün 6 Şubat… Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden tam iki yıl geçti. İki yıl geçti ancak saatler hep 04.17’de kaldı. 7.8 ve ardından meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremlerde çürük binalar 50 bini aşkın kişiye mezar oldu.

İki yıl geçti ancak bir yanda yakınının cansız bedenine kavuşmak için mücadele verenler bir yanda hâlâ konteyner kentlerde yaşamaya mecbur bırakılanlar…

Depremin vurduğu kentler felaketin üzerinden 730 gün geçmesine rağmen hâlâ açık hava şantiyesi durumunda. İşte toz bulutlarının dağılmadığı o kentlerin son hali.