Hatay Antakya’da Kaybettiğimiz Vatandaşlarımızı “Ayrılık” Parçasıyla Andılar

6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük depremin ardından iki yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze, yaşananlar eksiksiz bir şekilde hafızalarımızda. 11 ilimizde etkili olan depremde 53.537 kişi hayatını kaybetmişti ve hiçbir şey bir daha eski normaline dönemedi. Depremi yaşayan illerimizde hala inşaat çalışmaları devam ediyor. @kisnisvesaire adlı Instagram hesabından içerikler üreten sayfa da dün gece Hatay’da gerçekleşen anma programını paylaştı.