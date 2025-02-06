Hatay Antakya’da Kaybettiğimiz Vatandaşlarımızı “Ayrılık” Parçasıyla Andılar
Hatay Antakya’da Kaybettiğimiz Vatandaşlarımızı “Ayrılık” Parçasıyla Andılar
6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük depremin ardından iki yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze, yaşananlar eksiksiz bir şekilde hafızalarımızda. 11 ilimizde etkili olan depremde 53.537 kişi hayatını kaybetmişti ve hiçbir şey bir daha eski normaline dönemedi. Depremi yaşayan illerimizde hala inşaat çalışmaları devam ediyor. @kisnisvesaire adlı Instagram hesabından içerikler üreten sayfa da dün gece Hatay’da gerçekleşen anma programını paylaştı.
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Buradayız Hatay Derneği’nin duyurusu ve Rihen Müzik Topluluğu eşliğinde onlarca kişi kayıplarımız için bir araya gelmişti.
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İlk olarak sessiz yürüyüş yapmış, ardından ise Uğur Mumcu Meydanı’nda şarkılar ve türküler söyleyerek yaşananları ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anmışlardı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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