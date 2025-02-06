Aposto’dan Melisa Gülbaş Adlı Editör Depremin İkinci Yılında Hatay Antakya’nın Ne Durumda Olduğunu Anlattı

6 Şubat 2023’te bir ömür unutamayacağımız iki deprem yaşadık. İlki gece saatlerinde, ikincisi ise öğleden sonra meydana gelmişti ve üst üste yaşanan depremler sebebiyle acı kayıplar yaşamıştık. Depremden en çok etkilenen illerimizden biriyse Hatay’dı. O günlere geri dönecek olursak; Hatay’da deprem günü ve sonraki günlerde her şeyin daha zorlu bir süreçle ilerlediğini sizler de hatırlayacaksınız. Şimdiyse Aposto’dan Melisa Gülbaş adlı gündem editörü, depremin ikinci yılında Hatay, Antakya’dan son durumu anlattı.

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