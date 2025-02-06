Aposto’dan Melisa Gülbaş Adlı Editör Depremin İkinci Yılında Hatay Antakya’nın Ne Durumda Olduğunu Anlattı
Aposto’dan Melisa Gülbaş Adlı Editör Depremin İkinci Yılında Hatay Antakya’nın Ne Durumda Olduğunu Anlattı
6 Şubat 2023’te bir ömür unutamayacağımız iki deprem yaşadık. İlki gece saatlerinde, ikincisi ise öğleden sonra meydana gelmişti ve üst üste yaşanan depremler sebebiyle acı kayıplar yaşamıştık. Depremden en çok etkilenen illerimizden biriyse Hatay’dı. O günlere geri dönecek olursak; Hatay’da deprem günü ve sonraki günlerde her şeyin daha zorlu bir süreçle ilerlediğini sizler de hatırlayacaksınız. Şimdiyse Aposto’dan Melisa Gülbaş adlı gündem editörü, depremin ikinci yılında Hatay, Antakya’dan son durumu anlattı.
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AFAD’ın 2024 verilerine göre Antakya’daki 199 konteyner kentte, 215 bini aşkın kişi yaşıyordu.
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İnşaatlar uzun süredir devam ettiği için halk maskeyle geziyor, tozlardan kaçmak mümkün olmuyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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