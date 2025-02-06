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6 Şubat Depremleri: Depremde Yıkılan Binalar İçin Açılan Davalarda Son Durum!

6 Şubat Depremleri: Depremde Yıkılan Binalar İçin Açılan Davalarda Son Durum!

Kahramanmaraş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.02.2025 - 08:01

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem nedeniyle başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere toplam 11 ilde yıkım meydana gelmişti. Depremden sonra toplam 1397 adet dava açıldı. Davalarda yıkılan binaların müteahhitleri ve sorumluları yargılandı. Deprem davalarında en yüksek cezayı Adana’da yıkılan ve 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün aldı. Alpargün’e, 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi. Diğer bazı davalarda yargılanan müteahhidler ise 8 yıl ile 21 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

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6 Şubat 2023’te gece saat 04.17 Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğlen saat 13.24’te ise bu sefer merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.

6 Şubat 2023’te gece saat 04.17 Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğlen saat 13.24’te ise bu sefer merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.

11 ilde yıkıma neden olan depremlerde toplam 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz kaldı.

11 ilde yıkıma neden olan depremlerde toplam 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz kaldı.

Deprem nedeniyle savcılık tarafından 1397 tane iddianame hazırlandı. Depremin 2. yıldönümüne kadar 51 dosya karara bağlandı, diğer davalar ise devam ediyor. Karara bağlanan davalarda toplam 130 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Deprem nedeniyle savcılık tarafından 1397 tane iddianame hazırlandı. Depremin 2. yıldönümüne kadar 51 dosya karara bağlandı, diğer davalar ise devam ediyor. Karara bağlanan davalarda toplam 130 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş’taki deprem davalarında son durum

Kahramanmaraş’taki deprem davalarında son durum

İki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş en fazla kaybın yaşandığı il oldu. Kahramanmaraş’ta toplam 376 dava açıldı. Ayrıca ilde 23 kamu görevlisi de hakkında da iddianame hazırlandı. 

Kahramanmaraş’ta açılan davaların 21’i karara bağlandı ve toplam 32 sanık mahkum edildi. 

Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı ile ilgili davada müteahhit Ali Serdar Kazancı'ya 13 yıl 4 ay, 69 kişinin hayatını kaybettiği Güneşli Kocabaş Sitesi'ne yönelik davada 8 sanığa 12 yıl 2 ay 20 gün ila 14 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen sürelerde, 96 kişinin öldüğü Güvenç Apartmanı ile ilgili davada müteahhit Ahmet Kara'ya 17 yıl 6 ay, 49 kişinin yaşamını yitirdiği Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin davada 1 sanığa 12 yıl 2 ay 20 gün ve 14 kişinin öldüğü Arıkan Oteli'ne ilişkin davada 2 sanığa 9 ve 7 yıl hapis cezaları verildi.

Diğer davalarda ise yargılama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Hatay’daki deprem davalarında son durum

Hatay’daki deprem davalarında son durum

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Kentte sadece Antakya ve Defne ilçelerinde toplam 17 bin 615 kişi hayatını kaybetti.

Depremde toplam 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın yıkılması ile ilgili açılan davada 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın 22 yıl 6'şar hapis istemiyle yargılanıyor.

Depremde 526 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin 43 blokunun yıkılmasına ilişkin de biri firari 7 sanık, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Hatay’da bazı deprem davalarının ise henüz soruşturma aşaması devam ediyor.

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Adana’daki deprem davalarında son durum

Adana’daki deprem davalarında son durum

Kahramanmaraş depreminde Adana’da toplam 11 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti ve 32 kişi yaralandı. Adana’da depremde yıkılan binalarla ilgili 21 kişi hakkında dava açıldı.

Sanıklardan 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, 27 Eylül 2024'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıkların ise yargılaması sürüyor.

Diyarbakır’daki deprem davalarında son durum

Diyarbakır’daki deprem davalarında son durum

Diyarbakır'da depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, Dündar, Hisami ve Yoldaş apartmanlarına ilişkin yargılanan 11 sanığa 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 13 yıl 4 aydan 17 yıl 6'şar aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'nda yıkılan ve 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı'na ilişkin tutuksuz sanıklar müteahhit Hüseyin B, statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Mart'ta devam edilecek.

Osmaniye’deki deprem davalarında son durum

Osmaniye’deki deprem davalarında son durum

Osmaniye’de depremde toplam 273 bina yıkıldı ve bin 10 vatandaş hayatını kaybetti. Osmaniye’de deprem nedeniyle yürütülen soruşturmalarda 11 binanın yıkılması için 43 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Bilge Sitesi davasında eski imar müdürü Kadir Kara, müdürlük görevlisi Sevinç Ayşe Argun, fenni mesul Haluk Koç ve Ayhan Gedik, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer davaların soruşturma ve yargılaması ise devam ediyor.

Gaziantep’teki deprem davalarında son durum

Gaziantep’teki deprem davalarında son durum

Depremde 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ne ilişkin davada 17 Ocak'ta sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi Altan Bayhan'a 12 yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep’te en fazla yıkımın olduğu ilçelerin başında gelen Nurdağı'nda yürütülen soruşturmalarda aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da bulunduğu 11 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Ökkeş Kavak, 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman’daki deprem davalarında son durum

Adıyaman’daki deprem davalarında son durum

Adıyaman’da deprem sonrasında toplam 420 dava açıldı. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Adıyaman’da sadece 47 sanığın yer aldığı 39 dava karara bağlandı.

Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada, yapı sahipleri Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 15 yıl 28 ay 28 gün, mimar Erdem Yıldız'a 17 yıl 17 ay 7 gün, inşaat mühendisi Halil Bağcı'ya 7 yıl 6 ay, fenni mesul Hasan Aslan'a 15 yıl 16 ay 20 gün, statik proje müellifi Mehmet Gündoğdu'ya 7 yıl 16 ay hapis cezası verildi.

37 kişinin vefat ettiği Zümrüt Apartmanı'na ilişkin davada, müteahhitler Bilal Karakuş ve Yavuz Karakuş 17 yıl 14 ay 20 gün, teknik uygulama sorumlusu Sedat Gökay Harıkçı 13 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.

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Malatya’daki deprem davalarında son durum

Malatya’daki deprem davalarında son durum

Malatya’da deprem sonrasında 192 olayla ilgili iddianame hazırlandı ve dava aşamasına geçildi. Toplamda 280 kişinin yargılandığı davalardan sadece 1’i karar aşamasına geldi.

Depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiği Dursun Apartmanı'na ilişkin davada fenni mesul Süleyman Dursun, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa’daki deprem davalarında son durum

Şanlıurfa’daki deprem davalarında son durum

Şanlıurfa’da deprem nedeniyle 16 binada yıkım meydana geldi ve toplam 111 vatandaş hayatını kaybetti. Kentte yıkılan binalara ilişkin 46 soruşturma yürütüldü, 14 kişi hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı, 25 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Osman Ağan Apartmanı'nın müteahhidi 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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