6 Şubat Depremleri: Depremde Yıkılan Binalar İçin Açılan Davalarda Son Durum!

İki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş en fazla kaybın yaşandığı il oldu. Kahramanmaraş’ta toplam 376 dava açıldı. Ayrıca ilde 23 kamu görevlisi de hakkında da iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş’ta açılan davaların 21’i karara bağlandı ve toplam 32 sanık mahkum edildi.

Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı ile ilgili davada müteahhit Ali Serdar Kazancı'ya 13 yıl 4 ay, 69 kişinin hayatını kaybettiği Güneşli Kocabaş Sitesi'ne yönelik davada 8 sanığa 12 yıl 2 ay 20 gün ila 14 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen sürelerde, 96 kişinin öldüğü Güvenç Apartmanı ile ilgili davada müteahhit Ahmet Kara'ya 17 yıl 6 ay, 49 kişinin yaşamını yitirdiği Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin davada 1 sanığa 12 yıl 2 ay 20 gün ve 14 kişinin öldüğü Arıkan Oteli'ne ilişkin davada 2 sanığa 9 ve 7 yıl hapis cezaları verildi.

Diğer davalarda ise yargılama sürecinin devam ettiği öğrenildi.