6 Şubat Depremleri: Depremde Yıkılan Binalar İçin Açılan Davalarda Son Durum!
6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem nedeniyle başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere toplam 11 ilde yıkım meydana gelmişti. Depremden sonra toplam 1397 adet dava açıldı. Davalarda yıkılan binaların müteahhitleri ve sorumluları yargılandı. Deprem davalarında en yüksek cezayı Adana’da yıkılan ve 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün aldı. Alpargün’e, 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi. Diğer bazı davalarda yargılanan müteahhidler ise 8 yıl ile 21 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
6 Şubat 2023’te gece saat 04.17 Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğlen saat 13.24’te ise bu sefer merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.
11 ilde yıkıma neden olan depremlerde toplam 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz kaldı.
Deprem nedeniyle savcılık tarafından 1397 tane iddianame hazırlandı. Depremin 2. yıldönümüne kadar 51 dosya karara bağlandı, diğer davalar ise devam ediyor. Karara bağlanan davalarda toplam 130 kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş’taki deprem davalarında son durum
Hatay’daki deprem davalarında son durum
Adana’daki deprem davalarında son durum
Diyarbakır’daki deprem davalarında son durum
Osmaniye’deki deprem davalarında son durum
Gaziantep’teki deprem davalarında son durum
Adıyaman’daki deprem davalarında son durum
Malatya’daki deprem davalarında son durum
Şanlıurfa’daki deprem davalarında son durum
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