Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi, 2 Kasım'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Almanya'da yoğun bakıma alındı ve tedavisi sürüyor. Berlin'de müzik kariyerine başlayan Killa Hakan, Almanya'daki Türkçe rapin öncü isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Avukatı Şükrü Sarıdere, daha önceki açıklamalarında rapçinin doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutulduğunu ve durumunun bir önceki haftaya göre çok daha iyi olduğunu söylemişti.