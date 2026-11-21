Sağlık Durumuyla Endişelendiren Killa Hakan'ın Konseri İptal Edildi!
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2 Kasım'da sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan Killa Hakan'ın 12 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan konseri iptal edildi. Yapılan açıklamada sanatçının sağlığının iyiye gittiği, ancak mevcut koşullarda sahne almasının doğru olmayacağı belirtildi.
Kaynak: Sabah/ Hakan Uç
Killa Hakan, 2 Kasım'dan bu yana Almanya'da yoğun bakımda tedavi görüyor.
Killa Hakan'ın 12 Aralık'ta planlanan konseri iptal edildi.
Killa Hakan, 2022'de de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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