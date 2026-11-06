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Doktorlar Tarafından Bilinçli Olarak Uyutuluyor: Killa Hakan'ın Avukatından Umutlandıran Son Durum Açıklaması!

Doktorlar Tarafından Bilinçli Olarak Uyutuluyor: Killa Hakan'ın Avukatından Umutlandıran Son Durum Açıklaması!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 10:05
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2 Kasım'da hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Killa Hakan'dan gelecek her haber, sevenleri tarafından nefesler tutularak bekleniyordu. Rap dünyasının efsane isminin avukatı Şükrü Sarıdere'nin sosyal medya hesabından paylaştığı yeni video, son durumunu merak eden hayranlarının yüzünü bir nebze olsun güldürdü. Açıklamada tedavi sürecine dair dikkat çeken bir ayrıntının yanı sıra Aralık ayındaki konserle ilgili verilen karar da yer aldı.

Kaynak: Avukat Şükrü Sarıdere

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Killa Hakan, dört yıl önce de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda zorlu günler geçirmişti.

Killa Hakan, dört yıl önce de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda zorlu günler geçirmişti.

Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki Killa Hakan, Berlin'de doğup büyüyen ve Islamic Force grubuyla Almanya'daki Türkçe rapin ilk örneklerine imza atan isimlerden biri olarak tanınıyor. Çakallar, Kreuzberg City ve Son Mohakan gibi albümleri ve Ceza ile Eko Fresh gibi isimlerle yaptığı ortak şarkılarla sert sokak diline bağlı sadık bir dinleyici kitlesi edinen rapçi, geçen yıl Berlin'de verdiği konserle müzikteki 30. yılını da sevenleriyle birlikte kutlamıştı.

Killa Hakan'ın sağlığıyla ilgili endişe verici haberler ise ilk kez gündeme gelmiyor, zira Haziran 2022'de Covid-19'a yakalanan sanatçı akciğer ve böbreklerinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. O zorlu dönemi atlattıktan 7 ay sonra yaptığı ilk paylaşımda 'Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm' diyen rapçi, bu kez 2 Kasım'da yeniden yoğun bakıma kaldırıldı ve avukatı Şükrü Sarıdere, sanatçının tedavisinin sürdüğünü doğrularken doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesini istedi.

Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere'ye göre rapçi doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutuluyor.

Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere'ye göre rapçi doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutuluyor.

Bu ilk açıklamanın ardından sevenlerinin merakla beklediği haber de yine Şükrü Sarıdere'den geldi ve avukat, 5 Kasım'da gündeme gelen ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda rapçinin geçen haftaya kıyasla 'çok daha iyi' olduğunu söyledi. Sarıdere, bu gelişmenin kendilerini umutlandırdığını ama tedavinin bir süreç olduğunu da özellikle vurguladı.

Avukatın aktardığına göre ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarı veremeyen Killa Hakan, doktorlar tarafından bilinçli bir şekilde uyutuluyor. Sarıdere, rapçiyi 'savaşçı bir kişilik' olarak tanımlayarak onun bu savaşı da kazanacağına olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Videoda 12 Aralık'ta yapılacak konserin hazırlıklarının devam ettiği de duyuruldu ve 'Allah'ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak ve bizzat bu konsere katılacaktır' ifadeleriyle sanatçının sahneye çıkacağına inanıldığı belirtildi. Sarıdere sözlerini, sevenlerinden dualarını Killa Hakan'dan esirgememelerini rica ederek tamamladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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