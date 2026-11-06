Doktorlar Tarafından Bilinçli Olarak Uyutuluyor: Killa Hakan'ın Avukatından Umutlandıran Son Durum Açıklaması!
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2 Kasım'da hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Killa Hakan'dan gelecek her haber, sevenleri tarafından nefesler tutularak bekleniyordu. Rap dünyasının efsane isminin avukatı Şükrü Sarıdere'nin sosyal medya hesabından paylaştığı yeni video, son durumunu merak eden hayranlarının yüzünü bir nebze olsun güldürdü. Açıklamada tedavi sürecine dair dikkat çeken bir ayrıntının yanı sıra Aralık ayındaki konserle ilgili verilen karar da yer aldı.
Kaynak: Avukat Şükrü Sarıdere
Killa Hakan, dört yıl önce de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda zorlu günler geçirmişti.
Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere'ye göre rapçi doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutuluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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