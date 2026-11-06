Doktorlar Tarafından Bilinçli Olarak Uyutuluyor: Killa Hakan'ın Avukatından Umutlandıran Son Durum Açıklaması!

Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki Killa Hakan, Berlin'de doğup büyüyen ve Islamic Force grubuyla Almanya'daki Türkçe rapin ilk örneklerine imza atan isimlerden biri olarak tanınıyor. Çakallar, Kreuzberg City ve Son Mohakan gibi albümleri ve Ceza ile Eko Fresh gibi isimlerle yaptığı ortak şarkılarla sert sokak diline bağlı sadık bir dinleyici kitlesi edinen rapçi, geçen yıl Berlin'de verdiği konserle müzikteki 30. yılını da sevenleriyle birlikte kutlamıştı.

Killa Hakan'ın sağlığıyla ilgili endişe verici haberler ise ilk kez gündeme gelmiyor, zira Haziran 2022'de Covid-19'a yakalanan sanatçı akciğer ve böbreklerinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. O zorlu dönemi atlattıktan 7 ay sonra yaptığı ilk paylaşımda 'Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm' diyen rapçi, bu kez 2 Kasım'da yeniden yoğun bakıma kaldırıldı ve avukatı Şükrü Sarıdere, sanatçının tedavisinin sürdüğünü doğrularken doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesini istedi.