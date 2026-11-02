Killa Hakan Kimdir, Gerçek Adı Ne, Kaç Yaşında ve Nereli?

Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere, 2 Kasım 2026'da rapçinin yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğruladı. Sarıdere, sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi ve yeni bir gelişme olduğunda kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu. Killa Hakan 2022'de de ağır bir süreçten geçmişti. Mart 2022'de ameliyat olduğunu duyuran sanatçı, haziranda Covid-19 sonrası yoğun bakıma alındı ve arkadaşı Massaka onun komada olduğunu paylaştı.

İyileşen sanatçı avukatının açıklamasına göre 2 Kasım 2026 tarihinde bir kez daha yoğun bakıma kaldırıldı.