Killa Hakan Kimdir, Gerçek Adı Ne, Kaç Yaşında ve Nereli?
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Killa Hakan kimdir ve gerçek adı nedir? Türkçe rapin en bilinen isimlerinden Killa Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Rap kariyerine nasıl başladı, hangi albüm ve şarkılarla tanındı? Killa Hakan'ın son sağlık durumu hakkında bugün ne biliniyor?
Killa Hakan'ın gerçek adı ne, kaç yaşında?
Killa Hakan rap kariyerine nasıl başladı?
Killa Hakan hangi şarkı ve albümlerle tanındı?
Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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