article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Killa Hakan Kimdir, Gerçek Adı Ne, Kaç Yaşında ve Nereli?

Killa Hakan Kimdir, Gerçek Adı Ne, Kaç Yaşında ve Nereli?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 23:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Killa Hakan kimdir ve gerçek adı nedir? Türkçe rapin en bilinen isimlerinden Killa Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Rap kariyerine nasıl başladı, hangi albüm ve şarkılarla tanındı? Killa Hakan'ın son sağlık durumu hakkında bugün ne biliniyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Killa Hakan'ın gerçek adı ne, kaç yaşında?

Killa Hakan'ın gerçek adı ne, kaç yaşında?

Killa Hakan'ın gerçek adı Hakan Durmuş. 3 Mart 1973'te Almanya'nın Berlin kentinde doğan rapçi, 2026 itibarıyla 53 yaşında. Killa Hakan nereli sorusunun cevabı ise Berlin doğumlu ve Türkiye kökenli olması, çünkü ailesi Almanya'ya işçi olarak gelen bir Türk göçmen ailesi. Çocukluğunu ve gençliğini Türk göçmenlerin yoğun yaşadığı Kreuzberg semtinde geçiren sanatçının ailesinin, semtin merkezi sayılan Kottbusser Tor çevresinde küçük bir bakkal işlettiği biliniyor. Şarkılarında sık sık andığı 36 sayısı da büyüdüğü Kreuzberg'in posta kodundan geliyor.

Killa Hakan rap kariyerine nasıl başladı?

Killa Hakan rap kariyerine nasıl başladı?

Killa Hakan rap kariyerine 1990'ların başında, Berlin'in öncü Türk rap gruplarından Islamic Force'a katılarak başladı. Grup 1997'de Mesaj albümünü yayımladı ve Türkçe rapin Almanya'daki ilk önemli kayıtlarından biri olarak anılıyor. Islamic Force dağıldıktan sonra solo çalışmaya yönelen sanatçı, 2002'de Çakallar albümüyle kendi yolunu çizdi. Ardından 2003'te Fuat Ergin'le Rapüstad, 2005'te Semt Semt Sokak ve 2007'de Kreuzberg City geldi. Bu dönemde hem Almanya'daki hem Türkiye'deki rap dinleyicisi arasında adını duyurdu.

Killa Hakan hangi şarkı ve albümlerle tanındı?

Killa Hakan hangi şarkı ve albümlerle tanındı?

Killa Hakan 2008'de Ceza'yla ortak çıkardığı Bomba Plak albümüyle Türkiye'de geniş bir kitleye ulaştı. 2009'da yayımladığı Volume Maximum albümünde Sido, Eko Fresh, Ceza ve Alpa Gun gibi isimlerle çalıştı. 2012'de Orijinal albümünü çıkaran sanatçı, aynı yıl Berlin Kaplanı filminin müziği için Ata Demirer'le Sabır şarkısını seslendirdi. Ardından 2014'te Son Mohakan, 2018'de kendi adını taşıyan albümü geldi. 2019'da Ceza, Ezhel ve Ben Fero'yla birlikte yaptığı Fight Kulüp parçası genç kuşak dinleyicilerle de buluşmasını sağladı. Fight Kulüp 2'ye ise Massaka, Contra, Anıl Piyancı, Khontkar ve Summer Cem eşlik etti. Almanya'da MTV'nin Top 10 listesinde 15 hafta boyunca kalması da kariyerinin dikkat çeken başarıları arasında gösteriliyor.

Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl?

Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl?

Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere, 2 Kasım 2026'da rapçinin yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğruladı. Sarıdere, sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi ve yeni bir gelişme olduğunda kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu. Killa Hakan 2022'de de ağır bir süreçten geçmişti. Mart 2022'de ameliyat olduğunu duyuran sanatçı, haziranda Covid-19 sonrası yoğun bakıma alındı ve arkadaşı Massaka onun komada olduğunu paylaştı. 

İyileşen sanatçı avukatının açıklamasına göre 2 Kasım 2026 tarihinde bir kez daha yoğun bakıma kaldırıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın