Rapçi Sansar Salvo, Hakkında Hastaneye Zorunlu Yatış Kararı Verildiğini Duyurdu!
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Rapçi Sansar Salvo (Ekin Can Arslan), sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini açıkladı. Salvo, kararın gerekçesinin 'topluma karşı tehlikeli olma' olduğunu belirtti.
“Psikopat Yazar” olarak da tanınan Sansar Salvo, uzun yıllardır Türkçe rapin bilinen isimleri arasında.
Babasına yönelik şiddet nedeniyle tutuklanan rapçi, tahliyesinin ardından kendi isteğiyle tedaviye başlamıştı.
3. Sansar Salvo, son paylaşımında hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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