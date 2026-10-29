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Rapçi Sansar Salvo, Hakkında Hastaneye Zorunlu Yatış Kararı Verildiğini Duyurdu!

Rapçi Sansar Salvo, Hakkında Hastaneye Zorunlu Yatış Kararı Verildiğini Duyurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 11:01
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Rapçi Sansar Salvo (Ekin Can Arslan), sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini açıkladı. Salvo, kararın gerekçesinin 'topluma karşı tehlikeli olma' olduğunu belirtti.

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“Psikopat Yazar” olarak da tanınan Sansar Salvo, uzun yıllardır Türkçe rapin bilinen isimleri arasında.

“Psikopat Yazar” olarak da tanınan Sansar Salvo, uzun yıllardır Türkçe rapin bilinen isimleri arasında.

Gerçek adı Ekincan Arslan olan Sansar Salvo, 2000'li yıllardan itibaren yayımladığı parçalar ve albümlerle kendine geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. “Adrenalin”, “Seremoni Efendisi” ve “24. Şarjör” albümleriyle tanınan rapçinin, “180 KM”, “Duygusal Olmaya Gerek Yok” ve Kaan Boşnak ile seslendirdiği “Koptu Kayış” gibi çalışmaları da dinleyicilerin hafızasında yer etti.

Ancak müzik kariyerinin yanı sıra son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar, yargılandığı dava ve tedavi süreciyle de haber olan Sansar Salvo, bu kez kendisi hakkında verildiğini söylediği yeni bir kararı duyurdu.

Babasına yönelik şiddet nedeniyle tutuklanan rapçi, tahliyesinin ardından kendi isteğiyle tedaviye başlamıştı.

Babasına yönelik şiddet nedeniyle tutuklanan rapçi, tahliyesinin ardından kendi isteğiyle tedaviye başlamıştı.

Nisan 2025'te babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı görüntülerin ardından tutuklanan Sansar Salvo, “üst soya karşı basit kasten yaralama” suçundan hakim karşısına çıkmıştı. Mayıs ayında görülen davada 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve rapçinin tahliyesine karar verilmişti.

Bu sürecin ardından annesi Arzu Girgin, oğlunun 14 Mayıs 2025'te Fransız Lape Hastanesi'nde kendi isteğiyle tedaviye başladığını açıklamıştı. Girgin, paylaştığı bilgilendirmede Sansar Salvo'nun müziğine ve dinleyicilerine yeniden kavuşmak istediğini belirtmişti.

3. Sansar Salvo, son paylaşımında hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Sansar Salvo, bu kez hastaneye zorunlu yatırılmasına yönelik bir karar alındığını duyurdu. Rapçi, söz konusu kararın gerekçesini “topluma karşı tehlikeli olma” ifadesiyle aktardı.

Daha önce kendi isteğiyle tedaviye başlayan Sansar Salvo'nun bu açıklaması, sağlık ve yargı sürecini yeniden gündeme taşıdı. Ancak paylaşımında kararın hangi makam tarafından ve ne zaman verildiğine ilişkin ayrıntılar yer almadı. Hastaneye sevk edilip edilmediği ve tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda da bilgi paylaşılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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