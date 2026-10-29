Rapçi Sansar Salvo, Hakkında Hastaneye Zorunlu Yatış Kararı Verildiğini Duyurdu!

Gerçek adı Ekincan Arslan olan Sansar Salvo, 2000'li yıllardan itibaren yayımladığı parçalar ve albümlerle kendine geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. “Adrenalin”, “Seremoni Efendisi” ve “24. Şarjör” albümleriyle tanınan rapçinin, “180 KM”, “Duygusal Olmaya Gerek Yok” ve Kaan Boşnak ile seslendirdiği “Koptu Kayış” gibi çalışmaları da dinleyicilerin hafızasında yer etti.

Ancak müzik kariyerinin yanı sıra son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar, yargılandığı dava ve tedavi süreciyle de haber olan Sansar Salvo, bu kez kendisi hakkında verildiğini söylediği yeni bir kararı duyurdu.