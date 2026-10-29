article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeşilçam'ın Unutulmaz "Kötü Adam"ıydı: Son Hali Ortaya Çıktı!

Yeşilçam'ın Unutulmaz "Kötü Adam"ıydı: Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 09:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam'da 'kötü adam' denince akla ilk gelen isimlerden İhsan Gedik, yeniden gündemde. 1960'larda set işçisi olarak sinema sektörüne giren oyuncu, kariyeri boyunca yaklaşık 600 filmde rol aldı. Gedik'in anılarını ve fotoğraflarını bir araya getirdiği kitabını satarken görüntülendiği kareler yeniden dolaşıma girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İhsan Gedik, Yeşilçam'a 1960'larda set işçisi olarak girdi.

İhsan Gedik, Yeşilçam'a 1960'larda set işçisi olarak girdi.

Yaklaşık 48 yıl süren sinema kariyerinde çok sayıda filmde yer aldı.

Sert ve kötü karakterleriyle anılan Gedik, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi dönemin yıldızlarıyla aynı karelerde yer aldı. Filmlerinin sayısı kaynaktan kaynağa değişiyor; yaklaşık 600 film deniyor, Gedik ise 800'den fazla filmde oynadığını söylemişti.

Gedik, anılarını kitaba dönüştürdü.

Gedik, anılarını kitaba dönüştürdü.

Oyuncu, anılarını ve arşivindeki fotoğrafları 'Dünden Bugüne İhsan Gedik' adlı kitapta topladı. Kitabını Karaköy-Tünel hattında bastonuyla yürürken satarken görüntülendiği kareler nisan ayında da gündem olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın