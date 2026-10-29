Yeşilçam'ın Unutulmaz "Kötü Adam"ıydı: Son Hali Ortaya Çıktı!

Yeşilçam'da 'kötü adam' denince akla ilk gelen isimlerden İhsan Gedik, yeniden gündemde. 1960'larda set işçisi olarak sinema sektörüne giren oyuncu, kariyeri boyunca yaklaşık 600 filmde rol aldı. Gedik'in anılarını ve fotoğraflarını bir araya getirdiği kitabını satarken görüntülendiği kareler yeniden dolaşıma girdi.