47 Yaşındaki Şarkıcı Pink’in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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“Get the Party Started”, “So What”, “Try” ve “Just Give Me a Reason”… Pink’in şarkılarından en az birine yıllardır eşlik ediyoruz! Güçlü sesi ve akrobatik sahne performanslarıyla tanınan yıldız, bu kez gösterişli bir konser görüntüsüyle değil, günlük hayatından bir kareyle dikkat çekti. Köpeğini taşıdığı fotoğrafta rahat kıyafetleri ve sade görünümüyle karşımıza çıkan Pink’in son hali, yıllar içindeki değişimini de hatırlattı.
Pink, 2000’lerden bu yana pop müziğin en tanınan seslerinden biri.
Onu yalnızca şarkılarıyla değil, sahnede yaptıklarıyla da tanıyoruz.
Bu kez köpeğiyle görüntülendiği karede değişimi dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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