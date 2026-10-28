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47 Yaşındaki Şarkıcı Pink’in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!

47 Yaşındaki Şarkıcı Pink’in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 17:01
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“Get the Party Started”, “So What”, “Try” ve “Just Give Me a Reason”… Pink’in şarkılarından en az birine yıllardır eşlik ediyoruz! Güçlü sesi ve akrobatik sahne performanslarıyla tanınan yıldız, bu kez gösterişli bir konser görüntüsüyle değil, günlük hayatından bir kareyle dikkat çekti. Köpeğini taşıdığı fotoğrafta rahat kıyafetleri ve sade görünümüyle karşımıza çıkan Pink’in son hali, yıllar içindeki değişimini de hatırlattı.

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Pink, 2000’lerden bu yana pop müziğin en tanınan seslerinden biri.

Pink, 2000’lerden bu yana pop müziğin en tanınan seslerinden biri.

Kariyerinin ilk döneminde pembe saçları ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Pink, zamanla pop ve rock tınılarını bir araya getirdiği şarkılarıyla kendine özgü bir yer edindi.

“Family Portrait” ve “Don’t Let Me Get Me” ile duygusal tarafını dinleyicilere açarken, “So What” ve “Raise Your Glass” gibi parçalarıyla enerjisini yükseltti. Nate Ruess ile seslendirdiği “Just Give Me a Reason” ve “What About Us” da geniş kitlelere ulaşan şarkıları arasında yer aldı.

Onu yalnızca şarkılarıyla değil, sahnede yaptıklarıyla da tanıyoruz.

Onu yalnızca şarkılarıyla değil, sahnede yaptıklarıyla da tanıyoruz.

Havada asılı halde şarkı söylediği performanslar, güçlü koreografiler ve gösterişli kostümler, Pink konserlerinin akılda kalan parçaları oldu. Kısa saçları, belirgin makyajı ve sportif sahne tarzı da yıllar içinde imzasına dönüştü.

Ancak sahnede görmeye alıştığımız bu görünüm, günlük hayatında yerini çok daha rahat tercihlere bırakıyor.

Bu kez köpeğiyle görüntülendiği karede değişimi dikkat çekti.

Bu kez köpeğiyle görüntülendiği karede değişimi dikkat çekti.

47 yaşındaki şarkıcının son hali sosyal medyanın gündemine oturdu!

Fotoğrafın en sevimli ayrıntısı da ön tarafındaki krem renkli taşıma çantasından başını çıkaran küçük köpeği!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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