47 Yaşındaki Şarkıcı Pink’in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Kariyerinin ilk döneminde pembe saçları ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Pink, zamanla pop ve rock tınılarını bir araya getirdiği şarkılarıyla kendine özgü bir yer edindi.

“Family Portrait” ve “Don’t Let Me Get Me” ile duygusal tarafını dinleyicilere açarken, “So What” ve “Raise Your Glass” gibi parçalarıyla enerjisini yükseltti. Nate Ruess ile seslendirdiği “Just Give Me a Reason” ve “What About Us” da geniş kitlelere ulaşan şarkıları arasında yer aldı.