Bu Tarz Benim’in Unutulmaz Yarışmacısı Özlem Özden’in Son Hali Dikkat Çekti!
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Bir dönem ekran başından ayrılamadığımız Bu Tarz Benim’i hatırlayanlar, Özlem Özden’i de mutlaka hatırlayacaktır! Kendine has konuşmaları, jüriyle diyalogları ve diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla programın çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Yarışmanın üzerinden yıllar geçti, Özden’in imajı da zamanla değişti. Gelin, önce hafızalarımızı biraz tazeleyelim, ardından Özlem Özden’in değişimine bakalım!
Bu Tarz Benim, kombinler kadar yarışmacılarıyla da konuşulan bir programdı.
Yarışma sona erdi ancak izleyicilerin Özlem Özden’e ilgisi tamamen bitmedi.
İşte Bu Tarz Benim’den hatırladığımız Özlem Özden’in son hali!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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