Bu Tarz Benim’in Unutulmaz Yarışmacısı Özlem Özden’in Son Hali Dikkat Çekti!

2014 yılında yayınlanan yarışmada her gün farklı bir kombinle jüri karşısına çıkan isimler, tarzlarını beğendirmek için mücadele ediyordu. Ancak programı izleyenler için mesele yalnızca kıyafetler değildi. Yarışmacıların birbirlerine yaptıkları yorumlar, jüriyle diyalogları ve aralarındaki gerilim de gündem oluyordu.

Özlem Özden ise bu hareketli kadronun hafızalarda kalan isimlerinden biriydi.

Kendine has konuşmaları ve tartışmalarıyla programda adından sıkça söz ettirmişti.

Fikirlerini uzun uzun anlatması ve eleştiriler karşısında kendi tarzını savunmasıyla hatırlanan Özden, yarışma boyunca pek çok tartışmanın içinde yer aldı. Öyle ki konuşma biçimi taklitlere bile konu oldu; Sefa Doğanay’ın Özlem Özden taklidi de dönemin televizyon gündemine yansıdı.