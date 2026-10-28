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Bu Tarz Benim’in Unutulmaz Yarışmacısı Özlem Özden’in Son Hali Dikkat Çekti!

Bu Tarz Benim’in Unutulmaz Yarışmacısı Özlem Özden’in Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 13:31
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Bir dönem ekran başından ayrılamadığımız Bu Tarz Benim’i hatırlayanlar, Özlem Özden’i de mutlaka hatırlayacaktır! Kendine has konuşmaları, jüriyle diyalogları ve diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla programın çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Yarışmanın üzerinden yıllar geçti, Özden’in imajı da zamanla değişti. Gelin, önce hafızalarımızı biraz tazeleyelim, ardından Özlem Özden’in değişimine bakalım!

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Bu Tarz Benim, kombinler kadar yarışmacılarıyla da konuşulan bir programdı.

Bu Tarz Benim, kombinler kadar yarışmacılarıyla da konuşulan bir programdı.

2014 yılında yayınlanan yarışmada her gün farklı bir kombinle jüri karşısına çıkan isimler, tarzlarını beğendirmek için mücadele ediyordu. Ancak programı izleyenler için mesele yalnızca kıyafetler değildi. Yarışmacıların birbirlerine yaptıkları yorumlar, jüriyle diyalogları ve aralarındaki gerilim de gündem oluyordu.

Özlem Özden ise bu hareketli kadronun hafızalarda kalan isimlerinden biriydi.

Kendine has konuşmaları ve tartışmalarıyla programda adından sıkça söz ettirmişti.

Fikirlerini uzun uzun anlatması ve eleştiriler karşısında kendi tarzını savunmasıyla hatırlanan Özden, yarışma boyunca pek çok tartışmanın içinde yer aldı. Öyle ki konuşma biçimi taklitlere bile konu oldu; Sefa Doğanay’ın Özlem Özden taklidi de dönemin televizyon gündemine yansıdı.

Yarışma sona erdi ancak izleyicilerin Özlem Özden’e ilgisi tamamen bitmedi.

Yarışma sona erdi ancak izleyicilerin Özlem Özden’e ilgisi tamamen bitmedi.

Programdan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Özden’in yarışma dönemindeki fotoğraflarıyla sonraki yıllarda paylaştığı kareler karşılaştırıldı. Değişen imajı, onu televizyondan hatırlayanların dikkatini çekti.

Özden’in yıllar içindeki değişimi daha önce de haber olmuştu.

2022 yılında yayınlanan haberlerde, eski yarışmacının görünümündeki değişime yapılan yorumlara yer verilmişti.

İşte Bu Tarz Benim’den hatırladığımız Özlem Özden’in son hali!

İşte Bu Tarz Benim’den hatırladığımız Özlem Özden’in son hali!

Yarışma dönemindeki görüntüsüyle sonraki paylaşımları arasında belirgin bir imaj farkı bulunan Özden, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Ancak bu değişimin nedenine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmadığından, fotoğraflardan hareketle estetik işlem yaptırdığı sonucuna varmak mümkün değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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