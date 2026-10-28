Gracie Abrams’ın Son Hali Dikkat Çekti: Değişimiyle Konuşulan Şarkıcının Zayıflığı Endişelendirdi!
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“That’s So True” ve “I Love You, I’m Sorry” gibi şarkılarıyla son yılların en çok konuşulan genç müzisyenlerinden biri olan Gracie Abrams, bu kez görünümündeki değişimle dikkat çekiyor. Sahne görüntülerinde daha ince görünümü ve belirgin karın kasları öne çıkan şarkıcının nasıl spor yaptığı da hayranlarının merak konusu. Abrams’ın bu konuda anlattıkları ise internette dolaşan “gizli formül” arayışından biraz farklı. Gelin, detaylara bakalım!
Gracie Abrams, duygusal şarkılarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Gracie Abrams'ın son dönemde verdiği kilolar dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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