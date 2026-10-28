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Gracie Abrams’ın Son Hali Dikkat Çekti: Değişimiyle Konuşulan Şarkıcının Zayıflığı Endişelendirdi!

Gracie Abrams’ın Son Hali Dikkat Çekti: Değişimiyle Konuşulan Şarkıcının Zayıflığı Endişelendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 11:01
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“That’s So True” ve “I Love You, I’m Sorry” gibi şarkılarıyla son yılların en çok konuşulan genç müzisyenlerinden biri olan Gracie Abrams, bu kez görünümündeki değişimle dikkat çekiyor. Sahne görüntülerinde daha ince görünümü ve belirgin karın kasları öne çıkan şarkıcının nasıl spor yaptığı da hayranlarının merak konusu. Abrams’ın bu konuda anlattıkları ise internette dolaşan “gizli formül” arayışından biraz farklı. Gelin, detaylara bakalım!

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Gracie Abrams, duygusal şarkılarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Gracie Abrams, duygusal şarkılarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Ünlü yönetmen J.J. Abrams ile yapımcı Katie McGrath’ın kızı olan Gracie Abrams, müzik dünyasında kendi şarkılarıyla adından söz ettirdi. “I Miss You, I’m Sorry” ile dikkat çeken şarkıcı, Good Riddance ve The Secret of Us albümleriyle dinleyici kitlesini büyüttü.

“Risk”, “I Love You, I’m Sorry” ve “That’s So True” gibi parçalar da popülaritesini artırdı. Taylor Swift’in The Eras Tour konserlerinde açılış sanatçısı olarak sahne alması ve Swift ile “Us” şarkısında buluşması, kariyerindeki önemli adımlardan oldu.

Müziğinin yanında sahne görüntüleri de sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Kısa üstlerle tamamladığı sahne kombinlerinde karın kasları dikkat çeken Abrams’ın görüntüleri, hayranlarının spor alışkanlıklarını merak etmesine neden oldu. Görünümündeki değişim üzerine yapılan paylaşımlarla birlikte antrenman programını açıklamasını isteyen yorumlar da arttı. 

Şarkıcı, kaç kilo verdiğini ya da kilo vermek için uyguladığı özel bir beslenme programını açıklamış değil. Dolayısıyla değişimini belirli bir diyete veya tek bir egzersize bağlamak mümkün değil.

Kendi anlattıklarında ise hareket etmenin ruh haline etkisi öne çıkıyor. Şubat 2025’te Cosmopolitan’a konuşan Abrams, egzersiz yaptığı günlerde kendisini farklı hissettiğini ve fiziksel olarak güçlü olmayı önemsediğini anlattı.

Gracie Abrams'ın son dönemde verdiği kilolar dikkat çekti.

Gracie Abrams'ın son dönemde verdiği kilolar dikkat çekti.

Pilates yaptığını anlattı ancak geçmişte egzersizle kurduğu ilişkinin sağlıksız bir noktaya geldiğini de saklamadı.

Abrams, pandemi döneminde evde pilates videolarıyla çalışmaya başladığını, zamanla bunu takıntı haline getirdiğini söyledi. 

Şarkıcı, bedeniyle ilgili beklentileri sorgulamak için emek verdiğini ve genç dinleyicileri karşısında kendisinin de gurur duyacağı bir yerde olmak istediğini anlattı. 

Herkesin merak ettiği özel antrenman programına verdiği yanıt ise oldukça netti.

Karın kasları hakkında bitmeyen sorulara yanıt veren Abrams, paylaşabileceği belirli bir rutini olmadığını söyledi.Görünümündeki değişim konuşulmaya devam etse de Abrams’ın kamuoyuyla paylaştığı, adım adım uygulanabilecek bir kilo verme yöntemi bulunmuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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