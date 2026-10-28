Gracie Abrams’ın Son Hali Dikkat Çekti: Değişimiyle Konuşulan Şarkıcının Zayıflığı Endişelendirdi!

Ünlü yönetmen J.J. Abrams ile yapımcı Katie McGrath’ın kızı olan Gracie Abrams, müzik dünyasında kendi şarkılarıyla adından söz ettirdi. “I Miss You, I’m Sorry” ile dikkat çeken şarkıcı, Good Riddance ve The Secret of Us albümleriyle dinleyici kitlesini büyüttü.

“Risk”, “I Love You, I’m Sorry” ve “That’s So True” gibi parçalar da popülaritesini artırdı. Taylor Swift’in The Eras Tour konserlerinde açılış sanatçısı olarak sahne alması ve Swift ile “Us” şarkısında buluşması, kariyerindeki önemli adımlardan oldu.

Müziğinin yanında sahne görüntüleri de sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Kısa üstlerle tamamladığı sahne kombinlerinde karın kasları dikkat çeken Abrams’ın görüntüleri, hayranlarının spor alışkanlıklarını merak etmesine neden oldu. Görünümündeki değişim üzerine yapılan paylaşımlarla birlikte antrenman programını açıklamasını isteyen yorumlar da arttı.

Şarkıcı, kaç kilo verdiğini ya da kilo vermek için uyguladığı özel bir beslenme programını açıklamış değil. Dolayısıyla değişimini belirli bir diyete veya tek bir egzersize bağlamak mümkün değil.

Kendi anlattıklarında ise hareket etmenin ruh haline etkisi öne çıkıyor. Şubat 2025’te Cosmopolitan’a konuşan Abrams, egzersiz yaptığı günlerde kendisini farklı hissettiğini ve fiziksel olarak güçlü olmayı önemsediğini anlattı.