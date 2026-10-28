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Serenay Sarıkaya’nın O Karesi Yapay Zeka Sanıldı: Fiziğine Övgü Yağdı!

Serenay Sarıkaya’nın O Karesi Yapay Zeka Sanıldı: Fiziğine Övgü Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 14:31
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Medcezir’in Mira’sı, Aile’nin Devin’i, Kimler Geldi Kimler Geçti’nin Leyla’sı… Serenay Sarıkaya, canlandırdığı karakterlerin yanında tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu kez sosyal medyanın dikkatini çeken ise desenli mini elbisesiyle sokakta yürürken çekilen bir karesi oldu. Fiziğiyle övgü toplayan oyuncunun fotoğrafını yapay zekâ ürünü sananlar bile çıktı. Gelin, çok konuşulan kareye birlikte bakalım!

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Serenay Sarıkaya, yıllardır ekranların yakından takip edilen isimlerinden biri.

Serenay Sarıkaya, yıllardır ekranların yakından takip edilen isimlerinden biri.

Genç yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunda farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan Sarıkaya, televizyonun ardından dijital yapımlarda ve müzikal sahnesinde de kendinden söz ettirdi. Oyunculuğunun yanında katıldığı davetlerdeki kıyafetleri, günlük kombinleri ve sosyal medya paylaşımları da ilgi görüyor.

Onu pek çok farklı rolle izledik ama bazı karakterlerinin yeri hâlâ ayrı.

Adanalı’da Sofia, Lale Devri’nde Yeşim karakterlerine hayat veren Sarıkaya, Medcezir’de canlandırdığı Mira Beylice ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı dizide Mira’nın kıyafetleri, saçları ve seslendirdiği şarkılar da izleyicilerin hafızasında yer etti.

Ardından Fi’de dans tutkunu Duru’yu, Aile’de ise psikolog Devin Akın’ı canlandırdı. Şahmaran’da Şahsu, Kimler Geldi Kimler Geçti’de avukat Leyla Taylan olarak karşımıza çıkan oyuncu, Alice Müzikali’nde de şarkı ve dans performanslarıyla sahneye çıktı.

Serenay Sarıkaya, bu kez bir sokak fotoğrafıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya, bu kez bir sokak fotoğrafıyla dikkat çekti.

Çiçeklerle çevrili bir otel girişinin önünde yürürken görüntülenen oyuncu, yeşil ve altın tonlarında desenleri bulunan uzun kollu mini bir elbise tercih etti. Vücudu saran elbisesini ince bantlı topuklu ayakkabılar ve altın tonlarındaki küpelerle tamamladı.

Açık bıraktığı saçları ve sade aksesuarlarıyla elbisesini öne çıkaran Sarıkaya’nın yürüyüş anında çekilen karesi, arka plandaki çiçeklerle birlikte bir moda çekimini andırdı.

Fiziği ve fotoğraftaki duruşu sosyal medyada övgü topladı.

Mini elbisesiyle verdiği görüntüde uzun bacakları ve duruşu dikkat çeken oyuncunun karesi, sosyal medyada konuşulmaya başladı. Fotoğrafın renkleri, ışığı ve arka planındaki ayrıntılar da görüntünün dikkat çekmesinde etkili oldu.

Hatta fotoğrafı yapay zeka ürünü sananlar da oldu!

Sarıkaya’nın yürüyüş anı, elbisesinin desenleri ve çiçeklerle dolu sokak görüntüsü bir araya gelince kareyi yapay zekayla hazırlanmış bir görsele benzetenler çıktı. Bu benzetme, fotoğrafın yapay zekayla üretildiğini doğrulayan bir bilgi değil; sosyal medyadaki tepkilerin bir parçasıydı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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