Serenay Sarıkaya’nın O Karesi Yapay Zeka Sanıldı: Fiziğine Övgü Yağdı!
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Medcezir’in Mira’sı, Aile’nin Devin’i, Kimler Geldi Kimler Geçti’nin Leyla’sı… Serenay Sarıkaya, canlandırdığı karakterlerin yanında tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu kez sosyal medyanın dikkatini çeken ise desenli mini elbisesiyle sokakta yürürken çekilen bir karesi oldu. Fiziğiyle övgü toplayan oyuncunun fotoğrafını yapay zekâ ürünü sananlar bile çıktı. Gelin, çok konuşulan kareye birlikte bakalım!
Serenay Sarıkaya, yıllardır ekranların yakından takip edilen isimlerinden biri.
Serenay Sarıkaya, bu kez bir sokak fotoğrafıyla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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