Serenay Sarıkaya’nın O Karesi Yapay Zeka Sanıldı: Fiziğine Övgü Yağdı!

Genç yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunda farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan Sarıkaya, televizyonun ardından dijital yapımlarda ve müzikal sahnesinde de kendinden söz ettirdi. Oyunculuğunun yanında katıldığı davetlerdeki kıyafetleri, günlük kombinleri ve sosyal medya paylaşımları da ilgi görüyor.

Onu pek çok farklı rolle izledik ama bazı karakterlerinin yeri hâlâ ayrı.

Adanalı’da Sofia, Lale Devri’nde Yeşim karakterlerine hayat veren Sarıkaya, Medcezir’de canlandırdığı Mira Beylice ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı dizide Mira’nın kıyafetleri, saçları ve seslendirdiği şarkılar da izleyicilerin hafızasında yer etti.

Ardından Fi’de dans tutkunu Duru’yu, Aile’de ise psikolog Devin Akın’ı canlandırdı. Şahmaran’da Şahsu, Kimler Geldi Kimler Geçti’de avukat Leyla Taylan olarak karşımıza çıkan oyuncu, Alice Müzikali’nde de şarkı ve dans performanslarıyla sahneye çıktı.