Usta Oyuncu Cihat Tamer'e Kazancı Soruldu: Verdiği Cevap Şaşırttı!

Kendisine yöneltilen 'Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu yani?' sorusuna Tamer şu yanıtı verdi: 'Yok. O kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz.'

Mesleğe duydukları ilgiyle yola çıktıklarını belirten Tamer, zaman içinde hem tanındıklarını hem de para kazandıklarını söyledi.