Usta Oyuncu Cihat Tamer'e Kazancı Soruldu: Verdiği Cevap Şaşırttı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cihat Tamer, Bizimkiler ve Mahallenin Muhtarları gibi dizilerle tanınan, 65 yıllık sanat hayatını geride bırakan usta tiyatro oyuncularından biri. Tamer, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu ve meslek hayatını anlattı. Programda ünlülüğün kendisine ekmek yedirip yedirmediği soruldu, Tamer'in yanıtı dikkat çekti.
Kaynak: Bambaşka Sohbetler/ Ceyda Düvenci
Cihat Tamer, 65 yıllık sanat hayatını geride bıraktı.
Tamer, mesleğe başlarken önceliğinin para ya da şöhret olmadığını söyledi.
Usta oyuncu, ünlülük için "Ekmek yok" dedi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın