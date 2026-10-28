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Usta Oyuncu Cihat Tamer'e Kazancı Soruldu: Verdiği Cevap Şaşırttı!

Usta Oyuncu Cihat Tamer'e Kazancı Soruldu: Verdiği Cevap Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 12:01
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Cihat Tamer, Bizimkiler ve Mahallenin Muhtarları gibi dizilerle tanınan, 65 yıllık sanat hayatını geride bırakan usta tiyatro oyuncularından biri. Tamer, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu ve meslek hayatını anlattı. Programda ünlülüğün kendisine ekmek yedirip yedirmediği soruldu, Tamer'in yanıtı dikkat çekti.

Kaynak: Bambaşka Sohbetler/ Ceyda Düvenci

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Cihat Tamer, 65 yıllık sanat hayatını geride bıraktı.

Cihat Tamer, 65 yıllık sanat hayatını geride bıraktı.

1943'te İstanbul'da doğan Cihat Tamer, 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör tiyatro çalışmalarına başladı. Bizimkiler ve Mahallenin Muhtarları dizileriyle geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu, tiyatro ve sinema dünyasının deneyimli isimlerinden biri.

Tamer, mesleğe başlarken önceliğinin para ya da şöhret olmadığını söyledi.

Tamer, mesleğe başlarken önceliğinin para ya da şöhret olmadığını söyledi.

Bambaşka Sohbetler'de sanat hayatını ve oyunculuk mesleğini değerlendiren Tamer, mesleğe başladıkları dönemde önceliklerinin para kazanmak ya da şöhrete ulaşmak olmadığını anlattı. Kendi kuşağındaki sanatçıların oyunculuğa farklı bir anlayışla yaklaştığını ifade etti.

Usta oyuncu, ünlülük için "Ekmek yok" dedi!

Usta oyuncu, ünlülük için "Ekmek yok" dedi!

Kendisine yöneltilen 'Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu yani?' sorusuna Tamer şu yanıtı verdi: 'Yok. O kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz.'

Mesleğe duydukları ilgiyle yola çıktıklarını belirten Tamer, zaman içinde hem tanındıklarını hem de para kazandıklarını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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