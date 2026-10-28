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Beyoğlu'nda Bina Çöktü: Karşısında Yaşayan Oyuncu Umut Özkan Korku Dolu Anlar Yaşadı!

Beyoğlu'nda Bina Çöktü: Karşısında Yaşayan Oyuncu Umut Özkan Korku Dolu Anlar Yaşadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 13:01
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İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde 5 katlı metruk bir bina çöktü ve bitişiğindeki bina da zarar gördü. Enkazda yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında ilk belirlemelere göre kimseye rastlanmadı ve can kaybı yaşanmadı. Çöken binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan, eşiyle birlikte yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı.

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Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan gibi oyunculuk yapıyor.

Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan gibi oyunculuk yapıyor.

Kamera önündeki çalışmalarının yanında set arkasında da görev alan Umut Özkan, farklı dizi ve sinema projelerinde yer aldı. Ağabeyi Ufuk Özkan’ın tedavi sürecindeki açıklamalarıyla da kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.

Bu kez ise evinin karşısında yaşanan bina çökmesiyle gündeme geldi.

Beyoğlu'ndaki 5 katlı metruk bina çöktü, bitişiği hasar gördü.

Beyoğlu'ndaki 5 katlı metruk bina çöktü, bitişiği hasar gördü.

Çökmenin nedeni henüz bilinmiyor. Çökme sırasında bitişikteki bina da zarar gördü. AFAD ve UMKE ekipleri enkazda yaklaşık 3 saat arama yaptı, ilk belirlemelere göre enkaz altında kimse bulunmadı. Enkaz kaldırma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği belirtildi.

Çöken binanın karşısında yaşayan Umut Özkan, o anları sosyal medya hesabından anlattı.

Çöken binanın karşısında yaşayan Umut Özkan, o anları sosyal medya hesabından anlattı.

Oyuncu, gece duydukları büyük gürültü nedeniyle eşiyle birlikte deprem olduğunu düşündüklerini belirtti. Yaşadıkları paniği şu sözlerle aktardı:

“Uykumuzdan deprem oluyor zannederek eşimle birlikte yatağımızdan fırladık. Öyle büyük bir ses, öyle korkunç bir gürültüydü ki…”

Özkan, metruk binalara sığınan sokak kedileri için de endişelendiğini söyledi.

Paylaşımında, bildikleri kadarıyla binalarda kimsenin bulunmadığını belirten oyuncu, kış aylarında bu yapılara sokak kedilerinin sığındığını anlattı. Kedilerin tehlikeyi hissederek uzaklaşmış olmasını umduğunu ifade etti. Polis ve itfaiyenin kısa sürede müdahale ettiğini, çevredeki binaların da tahliye edildiğini aktardı.

Aynı sokakta birkaç gün önce de bir binanın çöktüğünü söyleyerek önlem çağrısı yaptı.

Umut Özkan, paylaşımında üç gün önce aynı sokakta başka bir binanın da kendiliğinden çöktüğünü öne sürdü. Yaşananlara tepki gösteren oyuncu, yetkililere şöyle seslendi:

“Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor? Birilerinin canı yandıktan sonra mı önlem alınacak?”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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