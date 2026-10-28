Beyoğlu'nda Bina Çöktü: Karşısında Yaşayan Oyuncu Umut Özkan Korku Dolu Anlar Yaşadı!

Kamera önündeki çalışmalarının yanında set arkasında da görev alan Umut Özkan, farklı dizi ve sinema projelerinde yer aldı. Ağabeyi Ufuk Özkan’ın tedavi sürecindeki açıklamalarıyla da kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.

Bu kez ise evinin karşısında yaşanan bina çökmesiyle gündeme geldi.