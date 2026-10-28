Beyoğlu'nda Bina Çöktü: Karşısında Yaşayan Oyuncu Umut Özkan Korku Dolu Anlar Yaşadı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde 5 katlı metruk bir bina çöktü ve bitişiğindeki bina da zarar gördü. Enkazda yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında ilk belirlemelere göre kimseye rastlanmadı ve can kaybı yaşanmadı. Çöken binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan, eşiyle birlikte yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı.
Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan gibi oyunculuk yapıyor.
Beyoğlu'ndaki 5 katlı metruk bina çöktü, bitişiği hasar gördü.
Çöken binanın karşısında yaşayan Umut Özkan, o anları sosyal medya hesabından anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın