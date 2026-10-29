Fenomen Özlem Öz'ün Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
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Beş çocuk annesi Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ile birlikte yıllardır aile hayatını sosyal medyada paylaşan fenomenlerden. Oğullarının sünnetine ilişkin yaptığı paylaşımlar tepki çekti; X'te bazı kullanıcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslenerek hesabın kapatılmasını istedi. Ardından Öz'ün çok takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi.
Özlem Öz ve Tayyar Öz, aile hayatını sosyal medyada paylaşan fenomenler arasında.
Sünnete ilişkin paylaşımlar tepki çekti.
Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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