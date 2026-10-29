Fenomen Özlem Öz'ün Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Tepkilerin ardından Özlem Öz'ün çok takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Engelin bir kurum tarafından mı, Instagram tarafından mı getirildiği ve gerekçesi açıklanmadı; engelin tepkilerle bağlantılı olup olmadığı da doğrulanamadı. Özlem Öz ve Tayyar Öz'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.