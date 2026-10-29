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Fenomen Özlem Öz'ün Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Fenomen Özlem Öz'ün Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 08:33
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Beş çocuk annesi Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ile birlikte yıllardır aile hayatını sosyal medyada paylaşan fenomenlerden. Oğullarının sünnetine ilişkin yaptığı paylaşımlar tepki çekti; X'te bazı kullanıcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslenerek hesabın kapatılmasını istedi. Ardından Öz'ün çok takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz, aile hayatını sosyal medyada paylaşan fenomenler arasında.

Özlem Öz ve Tayyar Öz, aile hayatını sosyal medyada paylaşan fenomenler arasında.

Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ile birlikte çocuklarıyla geçirdikleri günleri yıllardır sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Çift, Ağustos'ta beşinci çocuklarının doğumunu duyurmuştu. Paylaşımlar zaman zaman eleştirilere de konu oluyordu.

Sünnete ilişkin paylaşımlar tepki çekti.

Sünnete ilişkin paylaşımlar tepki çekti.

Öz'ün sünnet öncesinde doktorla yaptığı konuşma da dahil olmak üzere yaptığı paylaşımlar sosyal medyada eleştirildi. X'te bazı kullanıcılar, çocukların mahremiyetinin ticari ve etkileşim amacıyla göz ardı edildiğini savundu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslenerek hesabın kapatılmasını talep etti.

Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Tepkilerin ardından Özlem Öz'ün çok takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Engelin bir kurum tarafından mı, Instagram tarafından mı getirildiği ve gerekçesi açıklanmadı; engelin tepkilerle bağlantılı olup olmadığı da doğrulanamadı. Özlem Öz ve Tayyar Öz'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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