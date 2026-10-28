Kadir Ezildi Yatak Odasından Paylaştı: Aynanın Kenarındaki Fotoğraf Dikkat Çekti!

Temizlik Avcıları ile ekranlarda dikkat çeken Kadir Ezildi, kendine has konuşmaları ve esprili tavırlarıyla kısa sürede tanındı. Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Girdiği evlerde en küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmayan Ezildi, yarışmacılarla diyalogları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan bir isim haline geldi.