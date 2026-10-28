Kadir Ezildi Yatak Odasından Paylaştı: Aynanın Kenarındaki Fotoğraf Dikkat Çekti!
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Temizlik konusundaki titizliği, esprili çıkışları ve evliliğiyle sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, bu kez yatak odasından bir fotoğraf paylaştı. Ancak ayna karşısında verdiği pozda gözler, aynanın kenarına iliştirdiği karelere takıldı. Eşi Gamze Türkmen ile fotoğrafının hemen üzerinde bulunan yakın plan göz ve kaş görüntüsü, paylaşımın dikkat çeken ayrıntısı oldu. Gelin, o kareye birlikte bakalım!
Kadir Ezildi’yi temizlik konusundaki titizliğiyle tanıdık.
Gamze Türkmen ile evliliği de uzun süre magazin gündemindeydi.
Bu kez yatak odasında çektiği bir ayna selfiesiyle dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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