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Kadir Ezildi Yatak Odasından Paylaştı: Aynanın Kenarındaki Fotoğraf Dikkat Çekti!

Kadir Ezildi Yatak Odasından Paylaştı: Aynanın Kenarındaki Fotoğraf Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 15:01
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Temizlik konusundaki titizliği, esprili çıkışları ve evliliğiyle sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, bu kez yatak odasından bir fotoğraf paylaştı. Ancak ayna karşısında verdiği pozda gözler, aynanın kenarına iliştirdiği karelere takıldı. Eşi Gamze Türkmen ile fotoğrafının hemen üzerinde bulunan yakın plan göz ve kaş görüntüsü, paylaşımın dikkat çeken ayrıntısı oldu. Gelin, o kareye birlikte bakalım!

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Kadir Ezildi’yi temizlik konusundaki titizliğiyle tanıdık.

Kadir Ezildi’yi temizlik konusundaki titizliğiyle tanıdık.

Temizlik Avcıları ile ekranlarda dikkat çeken Kadir Ezildi, kendine has konuşmaları ve esprili tavırlarıyla kısa sürede tanındı. Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Girdiği evlerde en küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmayan Ezildi, yarışmacılarla diyalogları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan bir isim haline geldi.

Gamze Türkmen ile evliliği de uzun süre magazin gündemindeydi.

Gamze Türkmen ile evliliği de uzun süre magazin gündemindeydi.

2025 yılında Gamze Türkmen ile evlenen sunucunun nişanından düğününe uzanan süreçte paylaştığı görüntüler yakından takip edildi. Çift, evlendikten sonra da birlikte çektikleri fotoğrafları ve günlük hayatlarından anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.

Bu kez yatak odasında çektiği bir ayna selfiesiyle dikkat çekti.

Bu kez yatak odasında çektiği bir ayna selfiesiyle dikkat çekti.

Eşiyle fotoğrafının hemen üzerinde, kendi yüzünden yakın plan bir kare vardı!

Aynanın kenarındaki siyah-beyaz fotoğrafta Kadir Ezildi ile eşi Gamze Türkmen yer alıyor. Hemen üzerindeki büyük karede ise yüzün yalnızca bir bölümünün, özellikle de kapalı göz, kirpik ve kaşın öne çıktığı yakın plan bir görüntü bulunuyor.

Çiftin birlikte çekilmiş fotoğrafının yanındaki bu alışılmışın dışındaki tercih, ayna selfiesinin önüne geçti.

Kadir Ezildi’nin kendi yakın plan fotoğrafını aynasına iliştirmesi ise paylaşımın en şaşırtan ayrıntısı oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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