Herkesin güçlü göründüğü bir tarafı, kimseye göstermediği bir kırılma noktası vardır. Kimi için ihanete uğramak, kimi için değersiz hissettirilmek, kimi içinse bütün emeklerinin boşa gittiğini görmek… Bazen hayatta bizi en çok zorlayan şey, en güvendiğimiz insanların davranışları değil, kendimizle ilgili yüzleşmekten kaçtığımız gerçeklerdir.

Peki senin en hassas noktan ne?