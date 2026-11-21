Bu çeşmelerde yetişkinler ve çocuklar için iki farklı yükseklikte musluk, en altta da köpeklerin içebileceği küçük bir hazne bulunuyor. Yürüyüşe çıkan biri yanında kap taşımadan dostunun suyunu verebiliyor. Bu tür kombine çeşmeler artık birçok parkta ve köpek parkında kullanılıyor.