Varlığından Bile Haberdar Olmadığımız Sorunlara Bulunmuş 15 Akıllıca Çözüm
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Bazı sorunları biz fark etmeden birileri çoktan çözmüş! 😮 Kuzey ışıkları için uyandırma tuşu, görme engelliler için kabartma yazılı tırabzan, ördeklere özel rampa... Dünyanın dört bir yanından, ilk bakışta 'Bunu neden daha önce kimse düşünmedi?' dedirten 15 akıllıca çözümü derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Napoli'de manzarayı görmeyenler için anlatan bir tırabzan var!
2. Tayland'daki bir süpermarket sebzeleri plastik yerine muz yaprağına sardı.
3. İzlanda'daki bir otelin telefonunda "kuzey ışıkları" tuşu var!
4. Baltimore Havalimanı'nda uçak beklerken kalp masajı öğrenebiliyorsunuz.
5. Ördekler havuza rahat girip çıkabilsin diye rampa yapıldı. 🦆
6. Pandemide asansör düğmelerine ayakla basılmaya başlandı.
7. Bisikletliler kırmızı ışıkta ayağını yere indirmeden bekleyebiliyor.
8. Madrid metrosunda koca bir romanı duvardan okuyabilirsiniz!
9. Bazı kampüslerde güneş enerjisiyle telefon şarj eden masalar var.
10. Tekerlekli sandalye kullananlar için uzatılmış piknik masası.
11. Parktaki çeşmenin altında köpekler için ayrı bir musluk var. 🐶
12. Yıl bitince toprağa gömebileceğiniz bir takvim.
13. Bilekliği tek başınıza takabilmeniz için yanında ataş göndermişler.
14. Kaykayınızı bisiklet gibi kilitleyip bırakabilirsiniz.
15. Bu bank bir hamlede masaya dönüşüyor.
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