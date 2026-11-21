Casper Excalibur E650 İncelemesi: Bütçe Dostu Oyun Bilgisayarı
Casper Excalibur E650, 63.928 TL'den başlayan fiyatı ve satın alırken özelleştirilebilen donanımıyla, bütçesini zorlamadan masaüstü oyun bilgisayarı almak isteyenlerin radarında.
Son Güncelleme: 19 Kasım 2026
Casper Excalibur E650, 63.928 TL'den başlayan fiyatıyla (liste fiyatı 66.592 TL, %4 indirimli) satılan, alüminyum kasalı bir masaüstü oyun bilgisayarı. Başlangıç paketi Intel Core Ultra 5 225F işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB ekran kartı, 8 GB DDR5 RAM ve 500 GB M.2 SSD ile geliyor; satın alırken özelleştir ekranından Core Ultra 9 285K işlemciye, RTX 5070 Ti 16 GB ekran kartına ve 64 GB RAM'e kadar çıkabiliyorsun. 60-65 bin TL bütçeyle fiyat performans oyun bilgisayarı arayanlar için giriş paketi, 80-85 bin TL bandında RTX 5060'lı 83.000 TL'lik paket, bütçe kısıtı olmayanlar için RTX 5070 ve üzeri seçenekler öne çıkıyor. 3 adet 120 mm RGB fan, 240 mm sıvı soğutma seçeneği, 2 yıl garanti, Excalibur'a özel Ömür Boyu Performans Bakımı ve ürün sayfasındaki 1 aylık PC Game Pass hediyesi; Excalibur E650'yi öğrenciler ve hem iş hem oyun için tek cihaz isteyenler için de güçlü bir aday yapıyor.
Casper Excalibur E650, 63.928 TL'lik başlangıç paketiyle bütçe dostu bir masaüstü oyun bilgisayarı olarak öne çıkıyor
Casper Excalibur E650'yi 63.928 TL'den 253.823 TL'ye kadar farklı bütçelere göre yapılandırmak mümkün
Casper Excalibur E650'nin sıvı soğutma seçeneği, 3 RGB fanı ve alüminyum kasası uzun oyun seansları için tasarlanmış
Casper Excalibur E650; 2 yıl garanti, Ömür Boyu Performans Bakımı ve kullanıcı yorumlarıyla öğrencilere ve hem iş hem oyun isteyenlere hitap ediyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper Excalibur E650 fiyatı ne kadar?
Cevap: Casper Excalibur E650, 19 Kasım 2026 itibarıyla 63.928 TL'den başlıyor. Bu fiyat Core Ultra 5 225F, RTX 3050 6 GB, 8 GB RAM ve 500 GB SSD'li FreeDOS giriş paketine ait. RTX 5060'lı ve Windows 11 Home'lu paket 83.000 TL, RTX 5070'li ve Core Ultra 7 265KF'li paket 149.999 TL. Core Ultra 9 285K işlemcili hazır paketler 253.823 TL'ye kadar çıkıyor.
Soru: Casper Excalibur E650 gaming laptop mu, masaüstü oyun bilgisayarı mı?
Cevap: Casper Excalibur E650 bir masaüstü oyun bilgisayarı, yani gaming laptop değil. Excalibur'un dizüstü modellerinden farklı olarak ekranı, klavyesi ve bataryası yok; 403 x 194 x 415 mm ölçülerinde alüminyum bir kasa olarak geliyor. Monitör, klavye ve mouse'u ayrıca seçmen gerekiyor, buna karşılık parçaları satın alırken özelleştirebiliyorsun.
Soru: Casper Excalibur E650 ile AAA oyunlar, Cyberpunk 2077 ya da GTA 6 oynanır mı?
Cevap: Casper, Excalibur E650 ürün sayfasında oyun bazında FPS ya da performans verisi paylaşmıyor. Yüksek sistem gereksinimi olan oyunlarda belirleyici parça ekran kartı ve E650'de RTX 3050 6 GB'tan RTX 5070 Ti 16 GB'a kadar seçenek var. Ağır AAA oyunları hedefliyorsan RTX 5060 ve üstü paketlere bak, satın almadan önce oyunun resmi sistem gereksinimlerini seçtiğin konfigürasyonla karşılaştır.
Soru: Casper Excalibur E650'nin garantisi ve Game Pass hediyesi var mı?
Cevap: Casper Excalibur E650, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili. Excalibur modellerine özel Ömür Boyu Performans Bakımı ile ilk bakım ücretsiz, anlaşmalı kargoyla gönderimde kargo ücreti de alınmıyor. Ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass hediyesi yer alıyor; kampanya koşullarını satın almadan önce kontrol etmekte fayda var.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur E650 her oyuncuya göre değil. Şu durumlardaysan başka bir seçeneğe bakman daha mantıklı olabilir:
- Bilgisayarını taşımak istiyorsan: Excalibur E650 bir masaüstü kasa; pili yok ve 403 x 194 x 415 mm ölçüleriyle masada sabit duracak şekilde tasarlanmış. Yurt ile ev arasında taşıyacağın ya da derse götüreceğin bir cihaz arıyorsan Excalibur'un dizüstü modelleri ihtiyacına daha uygun.
- Toplam bütçen yalnızca 63.928 TL ise: Monitör, klavye ve mouse fiyata dahil değil. Bunları ayrıca alman gerektiği için toplam harcama kasa fiyatının üzerine çıkıyor.
- Kutudan çıkar çıkmaz Windows ve Wi-Fi bekliyorsan: 63.928 TL'lik giriş paketi FreeDOS geliyor ve Wi-Fi içermiyor. Windows lisansını ve kablosuz bağlantıyı ya özelleştir ekranında eklemen ya da ayrıca halletmen gerekiyor; Ethernet girişi ise mevcut.
- Giriş paketinden en yeni AAA oyunlarda üst seviye performans bekliyorsan: RTX 3050 6 GB ve 8 GB RAM'li paket, E650 serisinin en alt basamağı. Daha iddialı oyunlar için RTX 5060 ve üzeri paketlere yönelmek gerekiyor; bu da bütçeyi 83.000 TL ve üstüne taşıyor.
Sonuç: Casper Excalibur E650 Hangi Bütçeye ve Kime Göre?
Casper Excalibur E650, tek bir fiyat etiketinden çok bütçeye göre büyüyen bir masaüstü oyun bilgisayarı platformu. Kısaca:
- 60-65 bin TL bütçen varsa: 63.928 TL'lik giriş paketi (Core Ultra 5 225F, RTX 3050 6 GB) bu bandın içinde kalan Excalibur seçeneği.
- 80-85 bin TL bütçen varsa: 83.000 TL'lik RTX 5060 paketi; giriş paketine göre yaklaşık %30 daha pahalı ama yeni nesil ekran kartı, iki kat RAM, iki kat depolama ve Windows 11 Home sunuyor.
- Bütçe kısıtın yoksa: 149.999 TL'lik RTX 5070 paketi ya da Core Ultra 9 285K, RTX 5070 Ti 16 GB ve 64 GB RAM'e kadar özelleştirilmiş bir E650.
- Öğrenciysen ya da hem iş hem oyun için tek cihaz istiyorsan: En az 16 GB RAM ve Windows 11'li bir paket seç; iş tarafında Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro seçeneği de mevcut.
- Servis ve garanti önemliyse: 2 yıl garanti, adresten teslim alınan servis ve ilk bakımı ücretsiz Ömür Boyu Performans Bakımı öne çıkıyor.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 19 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur E650 ürün, seri ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.
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