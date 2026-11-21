Casper Excalibur E650 Nedir, 63.928 TL'ye Ne Sunuyor?

Casper Excalibur E650, Excalibur ailesinin masaüstü oyun bilgisayarı. Excalibur'un gaming laptop modellerinden farklı olarak bir kasa olarak geliyor; monitör, klavye ve mouse'u kendin seçiyorsun. Casper bu modeli tek tip bir paket gibi değil, satın alırken parçalarını değiştirebildiğin bir platform gibi sunuyor: işlemciden ekran kartına, RAM'den güç kaynağına kadar çoğu bileşeni özelleştir ekranından belirleyebiliyorsun.

Excalibur E650 Başlangıç Paketinde Neler Var?

19 Kasım 2026 itibarıyla 63.928 TL olan başlangıç konfigürasyonu (E65H.225F-8E50X-0FC) şu donanımla geliyor:

İşlemci: Series 2 Intel Core Ultra 5 225F

Series 2 Intel Core Ultra 5 225F Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6 RAM: 8 GB DDR5 4800 MHz

8 GB DDR5 4800 MHz Depolama: 500 GB M.2 PCIe 4.0 SSD (okuma 5000 MB/s, yazma 4100 MB/s)

500 GB M.2 PCIe 4.0 SSD (okuma 5000 MB/s, yazma 4100 MB/s) Anakart: Casper H810 DDR5

Casper H810 DDR5 Güç kaynağı: 500 Watt 85+

500 Watt 85+ Soğutma: Casper işlemci soğutma fanı

Casper işlemci soğutma fanı İşletim sistemi: FreeDOS

FreeDOS Bağlantı: Wi-Fi yok, Ethernet var

Casper Excalibur E650 Neden 'Bütçe Dostu' Sayılıyor?

Excalibur E650'nin bütçe dostu tarafı, girişte düşük fiyat sunup sonrasında ihtiyaca göre büyüyebilmesi. Başlangıç paketi 66.592 TL'lik liste fiyatına göre 2.664 TL indirimli. Paket FreeDOS geldiği için Windows lisansı fiyata dahil değil; Windows 11 Home ya da Pro'yu satın alırken ekleyebilir veya lisansı ayrıca alabilirsin.

8 GB RAM ve 500 GB SSD bir başlangıç noktası. Oyun kütüphanen büyükse ya da bilgisayarı uzun yıllar kullanmayı planlıyorsan yükseltmeyi baştan hesaba katmalısın, çünkü Excalibur E650'nin özelleştir ekranında 16, 32 ve 64 GB DDR5 RAM ile 1 TB, 2 TB ve 2+2 TB SSD seçenekleri hazır bekliyor.