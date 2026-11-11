Senin villain karakterin zekâsıyla savaşan, fiziksel güçten çok kelimeleri ve insan psikolojisini kullanan biri olurdu. Loki gibi bulunduğun ortamda herkesten birkaç hamle önde olmayı seversin. İnsanların ne duymak istediğini, hangi noktada çelişkiye düşeceğini ve nasıl ikna edilebileceğini kolayca fark edebilirsin. Bir tartışmayı kazanmak için sesini yükseltmene gerek yoktur; bazen tek bir cümleyle bütün dengeleri değiştirebilirsin. Senin en belirgin özelliğin değişkenliğin. Bir gün herkesin en yakın dostu, ertesi gün kimsenin çözemediği bir gizem olabilirsin. Tek bir kimliğe, role ya da beklentiye sıkışmaktan hoşlanmazsın. İnsanlar seni tanıdığını düşündüğünde bile onları şaşırtacak yeni bir tarafını gösterebilirsin. Bu yüzden seni anlamak isteyenlerin işi hiç kolay değildir. Senin kötü karakter hikâyende en büyük sürpriz, aslında bütün olayların başından beri senin planının bir parçası olması olurdu. İnsanlar seni küçümseyebilir ama sen onların ne düşündüğünü çoktan çözmüşsündür. Senin için en büyük zafer, rakibini yenmekten çok onun oyunu senin kurduğunu fark etmesini sağlamaktır.