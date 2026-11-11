Burcunun Karanlık Yüzü Hangi Villain'a Benziyor?
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Herkesin içinde biraz karanlık taraf, biraz kontrol tutkusu ve biraz da intikam arzusu vardır. Kimimiz zekasıyla oyun kurar, kimimiz soğukkanlılığıyla herkesi kendine hayran bırakır, kimimizse ortalığı birbirine katarken bile ne kadar haklı olduğunu düşünür. Peki sen bir film ya da dizi evreninde kötü karakter olsaydın nasıl bir villain olurdun?
Haydi öğrenelim!
Burcunu seç, villain kimliğini öğren!
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