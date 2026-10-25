Astrolojiye Göre En Tehlikeli 12 Burç: Sen Kaçıncı Sıradasın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı insanlar öfkelerini açıkça gösterir, bazıları tek bir cümleyle insanı yerle bir eder, bazılarıysa hiçbir şey söylemeden hayatından çıkar. Peki, astrolojiye göre burçlar arasında en acımasız olanlar hangileri? Kimler öfkelendiğinde karşısındakini en hassas yerinden vurabilir, kimler kırıldığında affetmek yerine mesafe koymayı tercih eder, kimlerse sakin görünmesine rağmen içindeki hesaplaşmayı asla unutmaz?
Haydi öğrenelim!
Burcunu seç!
1. Akrep
2. Oğlak
3. Koç
4. İkizler
5. Aslan
6. Başak
7. Kova
8. Boğa
9. Yay
10. Yengeç
11. Balık
12. Terazi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın