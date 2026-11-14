Burcuna Göre Antiscia Burcun Hangisi?
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Astrolojide her burcun, zodyak çemberinde kendisini farklı bir açıdan yansıtan gizli bir eşi olduğunu biliyor muydun? Antiscia olarak adlandırılan bu eşleşmeler, burçların ilk bakışta birbirine benzemeyen ama aslında birbirini tamamlayan yönlerini temsil ediyor. Yani senin burcun cesareti ve atılganlığıyla öne çıkarken antiscia burcun sana stratejik düşünmeyi ve detayları fark etmeyi hatırlatıyor olabilir. Bir başka deyişle, senin içinde kendi burcunun enerjisinden farklı ama onunla gizemli bir uyum yakalayan başka bir burç daha var!
Peki, senin gizli astrolojik eşin hangisi?
Burcun hangisi?
Koç: Antiscia burcun Başak!
Boğa: Antiscia burcun Aslan!
İkizler: Antiscia burcun Yengeç!
Yengeç: Antiscia burcun İkizler!
Aslan: Antiscia burcun Boğa!
Başak: Antiscia burcun Koç!
Terazi: Antiscia burcun Balık!
Akrep: Antiscia burcun Kova!
Yay: Antiscia burcun Oğlak!
Oğlak: Antiscia burcun Yay!
Kova: Antiscia burcun Akrep!
Balık: Antiscia burcun Terazi!
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