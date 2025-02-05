Bazı Acılar Unutulmaz: 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinin 2'nci Yılı

Türkiye tam 2 yıl önce, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanısıra Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Malatya ve Elazığ'da yıkımlara sebep olan depremde şehirler tanınmaz hale geldi. Milli yas ilan edilen depremin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunan Türkiye'de o günlerin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen depremin acısı ise dinmedi, dinmeyecek...