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Bazı Acılar Unutulmaz: 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinin 2'nci Yılı

Bazı Acılar Unutulmaz: 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinin 2'nci Yılı

Kahramanmaraş
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 00:01

Türkiye tam 2 yıl önce, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanısıra Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Gaziantep, ŞanlıurfaDiyarbakır, Kilis, Malatya ve Elazığ'da yıkımlara sebep olan depremde şehirler tanınmaz hale geldi. Milli yas ilan edilen depremin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunan Türkiye'de o günlerin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen depremin acısı ise dinmedi, dinmeyecek...

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Unutmadık, unutmayacağız!

Unutmadık, unutmayacağız!

6 Şubat 2023 tarihinde saat 4.17'de meydana gelen Kahramanmaraş, Pazarcık depremi toplamda 11 kentimizi etkiledi. Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, AdanaMalatya ve Elazığ'da depremin ardından büyük hasar yaşandı. Binaların çoğu, ilk depremde yıkıldı veya büyük hasar gördü.

Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem, yüzlerce binanın yıkılmasına ve 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem, yüzlerce binanın yıkılmasına ve 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Büyüklüğü 7'nin üzerine çıkan iki depreme dayanamayan binalar yıkıldı. Gece yarısı yaşanan deprem, milyonlarca vatandaşımızı uykusunda yakaladı. Binaların depreme dayanıksız olması, malzeme kalitesinin yeterli olmaması yüzlerce ailenin dağılmasına sebep oldu. 

Depremden sağ kurtulan vatandaşlarımız, kendilerine yeni bir yuva kurma umuduyla ülkenin dört bir yanına dağıldı.

Türkiye, uluslararası yardım çağrısını da içeren 4. seviye alarm verdi. Toplamda 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti.

Türkiye, uluslararası yardım çağrısını da içeren 4. seviye alarm verdi. Toplamda 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti.

Ülke genelinde milli yas ilan edildi, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı. Deprem, yaklaşık 350 bin kilometrelik bir alanda, yani Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir alanda büyük bir hasara yol açtı. Toplamda 14 milyon kişi depremden etkilendi.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün o bölgedeki fay hattıyla ilgili defalarca kez uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün o bölgedeki fay hattıyla ilgili defalarca kez uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Fakat yetkili isimler, bu konuda uzman isimlerin uyarılarına kulak asmamıştı. 

Evet, deprem felaketi, göz göre geldi!

Birçok tarihi yapı yerle bir oldu, insanların büyük hayallerle oturduğu toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar alarak yaşanmaz hale geldi.

Birçok tarihi yapı yerle bir oldu, insanların büyük hayallerle oturduğu toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar alarak yaşanmaz hale geldi.

518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. Geriye kalan 128 bin 778 konut da orta derecede hasar aldı. İki büyük depremin yaşandığı bölgede artçı depremlerin büyüklükleri de fazlaydı. Artçı depremlerin etkisiyle yıkılan binalar olduğu da görüldü.

Evet, 518 bin konut!

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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depremler sonucu Türkiye'de 658 bin çalışanın geçim olanaklarını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depremler sonucu Türkiye'de 658 bin çalışanın geçim olanaklarını kaybettiğini duyurdu.

2023 Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre depremlerin toplam maliyeti Türkiye'de 148.8 milyar Dolar oldu. Bu maliyetin 2023 gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 9'una denk geldiği açıklandı.

2023 yılında meydana gelen deprem, 1999 yılında meydana gelen bir depremden yaklaşık 6 kat daha fazla zarara neden oldu. 

Evet, arada tam 24 yıl var!

Binlerce bina yıkılmışken enkazların arasında dimdik duran o bina ise dikkatlerden kaçmadı. Yalnızca bu görüntü bile çoğu şeyi sorgulamamıza neden oldu.

Binlerce bina yıkılmışken enkazların arasında dimdik duran o bina ise dikkatlerden kaçmadı. Yalnızca bu görüntü bile çoğu şeyi sorgulamamıza neden oldu.

İnsanların milyonarca lira vererek satın aldığı, binlerce lira vererek oturduğu evler ise tanınmaz hale geldi.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için binlerce gönüllü deprem bölgesine gitti. Tüm Türkiye tek yürek oldu, yüreğimiz deprem bölgesinde atmaya başladı.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için binlerce gönüllü deprem bölgesine gitti. Tüm Türkiye tek yürek oldu, yüreğimiz deprem bölgesinde atmaya başladı.

Neredeyse her evden deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım toplandı. Elektrik, su, yiyecek...Enkaz altından çıkartılan vatandaşların sağlık durumları hakkında ise büyük endişe duyuluyordu. Binlerce kişinin yaşadığı enkazlarda tuvalet sorunu baş gösterdi, salgın hastalık riski arttı.

Evet, 21.yüzyılda!

Enkazın altından sağ kurtulabilenler, yakınlarının da kurtulabilmesi için çareyi sosyal medyada buldu. Tüm Türkiye, enkazda olduğu bilinen kişiler için sosyal medya üzerinden seferber oldu.

Enkazın altından sağ kurtulabilenler, yakınlarının da kurtulabilmesi için çareyi sosyal medyada buldu. Tüm Türkiye, enkazda olduğu bilinen kişiler için sosyal medya üzerinden seferber oldu.

Fakat burada da tatsız olaylar yaşandı. Deprem bölgesinde telefon şebekelerinin çekmediği görüldü. İnsanlar, deprem bölgesindeki yakınlarına ulaşmakta zorluk çekti.

Evet, yapay zeka çağında!

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Bir daha böyle bir felaket yaşamamak ümidiyle...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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