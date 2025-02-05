Bazı Acılar Unutulmaz: 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinin 2'nci Yılı
Bazı Acılar Unutulmaz: 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinin 2'nci Yılı
Türkiye tam 2 yıl önce, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanısıra Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Malatya ve Elazığ'da yıkımlara sebep olan depremde şehirler tanınmaz hale geldi. Milli yas ilan edilen depremin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunan Türkiye'de o günlerin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen depremin acısı ise dinmedi, dinmeyecek...
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Unutmadık, unutmayacağız!
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Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem, yüzlerce binanın yıkılmasına ve 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Türkiye, uluslararası yardım çağrısını da içeren 4. seviye alarm verdi. Toplamda 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti.
Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün o bölgedeki fay hattıyla ilgili defalarca kez uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
Birçok tarihi yapı yerle bir oldu, insanların büyük hayallerle oturduğu toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar alarak yaşanmaz hale geldi.
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depremler sonucu Türkiye'de 658 bin çalışanın geçim olanaklarını kaybettiğini duyurdu.
Binlerce bina yıkılmışken enkazların arasında dimdik duran o bina ise dikkatlerden kaçmadı. Yalnızca bu görüntü bile çoğu şeyi sorgulamamıza neden oldu.
Enkaz altında kalanları kurtarmak için binlerce gönüllü deprem bölgesine gitti. Tüm Türkiye tek yürek oldu, yüreğimiz deprem bölgesinde atmaya başladı.
Enkazın altından sağ kurtulabilenler, yakınlarının da kurtulabilmesi için çareyi sosyal medyada buldu. Tüm Türkiye, enkazda olduğu bilinen kişiler için sosyal medya üzerinden seferber oldu.
Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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