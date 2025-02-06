Tam 2 Yıl Geçti: Kahramanmaraş Depremlerinin Artçı Sarsıntıları Hala Devam Ediyor

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden tam 2 yıl geçti. AFAD, Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yayınladığı raporunda, 6 Şubat depremlerinden sonra 73 bin 402 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Artçı depremlerin 734’ü ise 4’ün üzerinde olarak kayıtlara geçti. AFAD ayrıca depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen artçı depremlerin devam edebileceğini de belirtti.