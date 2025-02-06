onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tam 2 Yıl Geçti: Kahramanmaraş Depremlerinin Artçı Sarsıntıları Hala Devam Ediyor

Tam 2 Yıl Geçti: Kahramanmaraş Depremlerinin Artçı Sarsıntıları Hala Devam Ediyor

Kahramanmaraş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.02.2025 - 11:14

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden tam 2 yıl geçti. AFAD, Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yayınladığı raporunda, 6 Şubat depremlerinden sonra 73 bin 402 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Artçı depremlerin 734’ü ise 4’ün üzerinde olarak kayıtlara geçti. AFAD ayrıca depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen artçı depremlerin devam edebileceğini de belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz kaldı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz kaldı.

Yakın tarin en yıkıcı depremlerinin üzerinden tam 2 yıl geçmesine rağmen artçı depremlerin devam ettiği ortaya çıktı.

Yakın tarin en yıkıcı depremlerinin üzerinden tam 2 yıl geçmesine rağmen artçı depremlerin devam ettiği ortaya çıktı.

AFAD’ın yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerden 73 bin 402’si, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede oluşan artçı depremler olup, büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem kaydedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

AFAD’ın yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerden 73 bin 402’si, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede oluşan artçı depremler olup, büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem kaydedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede büyük bir sismik hareketlilik yaşandığını belirten AFAD, bu süreçte yaşanan artçı depremlerin büyük bir kısmının yer kabuğundaki gerilimi boşaltmaya devam ettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede büyük bir sismik hareketlilik yaşandığını belirten AFAD, bu süreçte yaşanan artçı depremlerin büyük bir kısmının yer kabuğundaki gerilimi boşaltmaya devam ettiğini bildirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın