Tam 2 Yıl Geçti: Kahramanmaraş Depremlerinin Artçı Sarsıntıları Hala Devam Ediyor
Tam 2 Yıl Geçti: Kahramanmaraş Depremlerinin Artçı Sarsıntıları Hala Devam Ediyor
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden tam 2 yıl geçti. AFAD, Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yayınladığı raporunda, 6 Şubat depremlerinden sonra 73 bin 402 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Artçı depremlerin 734’ü ise 4’ün üzerinde olarak kayıtlara geçti. AFAD ayrıca depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen artçı depremlerin devam edebileceğini de belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakın tarin en yıkıcı depremlerinin üzerinden tam 2 yıl geçmesine rağmen artçı depremlerin devam ettiği ortaya çıktı.
AFAD’ın yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerden 73 bin 402’si, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede oluşan artçı depremler olup, büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem kaydedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede büyük bir sismik hareketlilik yaşandığını belirten AFAD, bu süreçte yaşanan artçı depremlerin büyük bir kısmının yer kabuğundaki gerilimi boşaltmaya devam ettiğini bildirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın