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6 Şubat'ın Yıl Dönümünde Deprem Vergisi Bir Kez Daha Soruldu: 39 Milyar 703 Milyon Dolar Nerede?

6 Şubat'ın Yıl Dönümünde Deprem Vergisi Bir Kez Daha Soruldu: 39 Milyar 703 Milyon Dolar Nerede?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.02.2025 - 12:57

17 Ağustos 1999 Depremi’nin ardından hayatımıza ‘deprem vergisi’ girdi. Deprem vergisi olarak bilinen ‘Özel İletişim Vergisi’ 26 yıldır ödediğimiz pek çok faturadan yüzde 10 oranında alınıyor. 99 depreminin tahribatını sarmak ve bundan sonra felaketlerin oluşmaması için yıllardır alınan deprem vergisinin toplam miktarı 39 milyar 703 milyon dolara ulaştı. 

6 Şubat Depremleri’nin ardından vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu. 7’den 77’ye herkes cebinden yardımlarda bulunurken akıllara bir soru geldi: “Deprem vergileri nerede?”

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1999 Gölcük Depremi'nin ardından hayatımıza deprem vergisi olarak bilinen 'özel iletişim vergisi' girdi.

1999 Gölcük Depremi'nin ardından hayatımıza deprem vergisi olarak bilinen 'özel iletişim vergisi' girdi.

Cep ve sabit telefon faturalarından, dijital ve kablolu TV yayınlarından, internet faturalarından şu an yüzde 10 oranında özel iletişim vergisi (deprem vergisi) alınıyor.

Her felaketin ardından halk olarak seferber oluyoruz, cebimizden yardımlarda bulunuyoruz. Ancak devlet 1999 yılından beri olası felaketlerin yarasını sarmak ve felaketlere neden olacak tehlikeleri ortadan kaldırmak için her vatandaşından vergi kesiyor. 6 Şubat Depremleri'nin ardından bu can alıcı ancak yanıtı verilmeyen soru yeniden soruldu: Deprem vergileri nerede?

Her felaketin ardından halk olarak seferber oluyoruz, cebimizden yardımlarda bulunuyoruz. Ancak devlet 1999 yılından beri olası felaketlerin yarasını sarmak ve felaketlere neden olacak tehlikeleri ortadan kaldırmak için her vatandaşından vergi kesiyor. 6 Şubat Depremleri'nin ardından bu can alıcı ancak yanıtı verilmeyen soru yeniden soruldu: Deprem vergileri nerede?

Toplanan deprem vergisi miktarı 39 milyar 703 milyon dolar!

Toplanan deprem vergisi miktarı 39 milyar 703 milyon dolar!
twitter.com

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergisinin 39 milyar 703 milyon dolar olduğunu ifade etti. Bingöl, bir başka paylaşımında ise şunları dedi 👇

"Özel İletişim Vergisinden o günden bugüne kadar ortalama dolar kuru ile toplam 39 milyar 703 milyon DOLAR para tahsil edilmiştir."

"Özel İletişim Vergisinden o günden bugüne kadar ortalama dolar kuru ile toplam 39 milyar 703 milyon DOLAR para tahsil edilmiştir."
twitter.com

'O acı depremin yıldönümü yaklaşıyor. Ve yine “deprem vergisi” konuşulmaya başlandı. 99 depremi ile hayatımıza giren ve halk arasında adı “deprem vergisi” olarak bilinen Özel İletişim Vergisinden o günden bugüne kadar ortalama dolar kuru ile toplam 39 milyar 703 milyon DOLAR para tahsil edilmiştir. 

Ancak bizim bütçe uygulamamızda gelirlerin belli giderlere özgülenmesi diye bir durum söz konusu değildir. Yani vergiler bir havuzda toplanır, oradan da harcanır. Bu nedenle sadece bu vergiyi değil her kuruş verginin nerelere, kimlere, nasıl harcadığının sorulması, sorgulanması gerekmektedir. Bu sorular gerçek demokrasinin ve temel yurttaşlığın da vazgeçilmezidir.'

"3 trilyon 57 milyar 613 milyon DOLAR verginin nerelere, kimlere, nasıl harcandığıdır?"

"3 trilyon 57 milyar 613 milyon DOLAR verginin nerelere, kimlere, nasıl harcandığıdır?"

'Asıl sorulması gereken soru şudur;

2002-2024 yılları arasında toplanan ve ortalama kur ile 3 trilyon 57 milyar 613 milyon DOLAR verginin nerelere, kimlere, nasıl harcandığıdır? Ve bu vergilerin kimlerden toplandığı kadar kimlerden toplanmadığıdır.

Bu soruları sormak temel yurttaşlık bilinci ve demokrasinin gereğidir. Unutmamak gerekir ki; bir ülkede vergi bilinci ne kadar yüksek olursa hak arama bilinci de o kadar gelişmiş olacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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