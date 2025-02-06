6 Şubat'ın Yıl Dönümünde Deprem Vergisi Bir Kez Daha Soruldu: 39 Milyar 703 Milyon Dolar Nerede?

17 Ağustos 1999 Depremi’nin ardından hayatımıza ‘deprem vergisi’ girdi. Deprem vergisi olarak bilinen ‘Özel İletişim Vergisi’ 26 yıldır ödediğimiz pek çok faturadan yüzde 10 oranında alınıyor. 99 depreminin tahribatını sarmak ve bundan sonra felaketlerin oluşmaması için yıllardır alınan deprem vergisinin toplam miktarı 39 milyar 703 milyon dolara ulaştı.

6 Şubat Depremleri’nin ardından vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu. 7’den 77’ye herkes cebinden yardımlarda bulunurken akıllara bir soru geldi: “Deprem vergileri nerede?”