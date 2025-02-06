6 Şubat'ın Yıl Dönümünde Deprem Vergisi Bir Kez Daha Soruldu: 39 Milyar 703 Milyon Dolar Nerede?
6 Şubat'ın Yıl Dönümünde Deprem Vergisi Bir Kez Daha Soruldu: 39 Milyar 703 Milyon Dolar Nerede?
17 Ağustos 1999 Depremi’nin ardından hayatımıza ‘deprem vergisi’ girdi. Deprem vergisi olarak bilinen ‘Özel İletişim Vergisi’ 26 yıldır ödediğimiz pek çok faturadan yüzde 10 oranında alınıyor. 99 depreminin tahribatını sarmak ve bundan sonra felaketlerin oluşmaması için yıllardır alınan deprem vergisinin toplam miktarı 39 milyar 703 milyon dolara ulaştı.
6 Şubat Depremleri’nin ardından vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu. 7’den 77’ye herkes cebinden yardımlarda bulunurken akıllara bir soru geldi: “Deprem vergileri nerede?”
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1999 Gölcük Depremi'nin ardından hayatımıza deprem vergisi olarak bilinen 'özel iletişim vergisi' girdi.
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Her felaketin ardından halk olarak seferber oluyoruz, cebimizden yardımlarda bulunuyoruz. Ancak devlet 1999 yılından beri olası felaketlerin yarasını sarmak ve felaketlere neden olacak tehlikeleri ortadan kaldırmak için her vatandaşından vergi kesiyor. 6 Şubat Depremleri'nin ardından bu can alıcı ancak yanıtı verilmeyen soru yeniden soruldu: Deprem vergileri nerede?
Toplanan deprem vergisi miktarı 39 milyar 703 milyon dolar!
"Özel İletişim Vergisinden o günden bugüne kadar ortalama dolar kuru ile toplam 39 milyar 703 milyon DOLAR para tahsil edilmiştir."
"3 trilyon 57 milyar 613 milyon DOLAR verginin nerelere, kimlere, nasıl harcandığıdır?"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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