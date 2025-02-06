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Depremde Ailesini Kaybeden Vatandaş Kızının Enkaz Altındayken Kendisine Gönderdiği Sesli Mesajları Dinletti

Depremde Ailesini Kaybeden Vatandaş Kızının Enkaz Altındayken Kendisine Gönderdiği Sesli Mesajları Dinletti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.02.2025 - 11:50

Merkezi Kahramanmaraş olup, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin üzerinden iki yıl geçti… Zaman akıp gitmiş olsa da deprem günü ve sonraki günlerde yaşananları unutmak imkansızdı. 53.537 vatandaşımızı kaybettik. Deprem illerinde yaşam ise bir daha normale dönmedi. Toz bulutları adeta şehirlere yerleşti. Konteyner kentlerde yaşam mücadelesi devam ediyor. 

Şimdiyse 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Mümtaz Gövce’nin röportajıyla karşınızdayız. Mümtaz Gövce’nin kızından geriye o gün attığı ses kayıtları kalmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Şebeke olmadığı için kızının yolladığı mesajlar kendisine iletilmemişti. Gövce, ancak telefonu bulduğunda yeniden göndererek o mesajlara ulaşabilmişti.

Şebeke olmadığı için kızının yolladığı mesajlar kendisine iletilmemişti. Gövce, ancak telefonu bulduğunda yeniden göndererek o mesajlara ulaşabilmişti.

Kızı enkaz altında kaldığını söylüyor, ambulans göndermesi için “Baba ben galiba burada öleceğim” sözleriyle yardım istiyordu…

Kızı enkaz altında kaldığını söylüyor, ambulans göndermesi için “Baba ben galiba burada öleceğim” sözleriyle yardım istiyordu…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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