Depremde Ailesini Kaybeden Vatandaş Kızının Enkaz Altındayken Kendisine Gönderdiği Sesli Mesajları Dinletti

Merkezi Kahramanmaraş olup, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin üzerinden iki yıl geçti… Zaman akıp gitmiş olsa da deprem günü ve sonraki günlerde yaşananları unutmak imkansızdı. 53.537 vatandaşımızı kaybettik. Deprem illerinde yaşam ise bir daha normale dönmedi. Toz bulutları adeta şehirlere yerleşti. Konteyner kentlerde yaşam mücadelesi devam ediyor.

Şimdiyse 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Mümtaz Gövce’nin röportajıyla karşınızdayız. Mümtaz Gövce’nin kızından geriye o gün attığı ses kayıtları kalmıştı. Gelin detaylara geçelim.