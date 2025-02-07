MİT Casuslardan Korunma Rehberini Yayımladı: “Boşboğazlık Casusluk Kadar Tehlikelidir”
MİT Casuslardan Korunma Rehberini Yayımladı: “Boşboğazlık Casusluk Kadar Tehlikelidir”
Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 1928'de yazılan ve halkı casusluk tehditlerine karşı uyaran 'Casuslardan Korunma' adlı Osmanlıca yayını yeniden yayımladı. Rehberde casusluk kadar boşboğazlığın da tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı: “Boşboğazları casuslar kadar tehlikeli addeder: Harb-i umumiyi kayb etmekliğimize boşboğazlığımızın da pek büyük zararı dokunmuştur.”
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1928 yılında yayımlanan "Casuslardan Korunma" kitapçığı, Osmanlıca'dan Latin harflerine çevirilerek yeniden yayımlandı. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanan bu kitapçık, halkı casusluğa karşı bilgilendirmek amacıyla bir rehber olarak paylaşıldı.
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O dönem istihbarat faaliyetlerinin arttığı belirtilen kitapçıkta, casusluk yöntemleri ve davranış biçimlerine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflendiği ifade edildi.
"Soru: Birinci ve ikinci kısımlarda casus ve boşboğazların nasıl adam olduklarını iyice anladın mı?"
"Soru: Casuslara karşı nasıl davranırsın?"
"Soru: Sizlere hiçbir vazife düşmez mi?"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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