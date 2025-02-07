MİT Casuslardan Korunma Rehberini Yayımladı: “Boşboğazlık Casusluk Kadar Tehlikelidir”

'Cevap: Efendim, bunlarla uğraşmak çok güçtür. Eski hikayelerde işittiğimiz gibi yedi başlı su aygırı var imiş, işte casuslar da tıpkı buna benzermiş, bir kafasını kesersek yerine bir kafa daha türermiş. Bunun için bu gibilerle ancak hükümetimizin yaptığı muntazam teşkilatla karşı gelinebilir.'