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MİT Casuslardan Korunma Rehberini Yayımladı: “Boşboğazlık Casusluk Kadar Tehlikelidir”

MİT Casuslardan Korunma Rehberini Yayımladı: “Boşboğazlık Casusluk Kadar Tehlikelidir”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2025 - 19:19

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 1928'de yazılan ve halkı casusluk tehditlerine karşı uyaran 'Casuslardan Korunma' adlı Osmanlıca yayını yeniden yayımladı. Rehberde casusluk kadar boşboğazlığın da tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı: “Boşboğazları casuslar kadar tehlikeli addeder: Harb-i umumiyi kayb etmekliğimize boşboğazlığımızın da pek büyük zararı dokunmuştur.”

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1928 yılında yayımlanan "Casuslardan Korunma" kitapçığı, Osmanlıca'dan Latin harflerine çevirilerek yeniden yayımlandı. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanan bu kitapçık, halkı casusluğa karşı bilgilendirmek amacıyla bir rehber olarak paylaşıldı.

1928 yılında yayımlanan "Casuslardan Korunma" kitapçığı, Osmanlıca'dan Latin harflerine çevirilerek yeniden yayımlandı. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanan bu kitapçık, halkı casusluğa karşı bilgilendirmek amacıyla bir rehber olarak paylaşıldı.

Kitapçıkta dönemin tehditleri, devletin casusluk faaliyetlerine yaklaşımı ve halkı bilinçlendirmek için kullanılan yöntemlerin önemi anlatılıyor..

O dönem istihbarat faaliyetlerinin arttığı belirtilen kitapçıkta, casusluk yöntemleri ve davranış biçimlerine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflendiği ifade edildi.

O dönem istihbarat faaliyetlerinin arttığı belirtilen kitapçıkta, casusluk yöntemleri ve davranış biçimlerine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflendiği ifade edildi.

Kitapta dikkat çeken kesitler şöyle:

"Soru: Birinci ve ikinci kısımlarda casus ve boşboğazların nasıl adam olduklarını iyice anladın mı?"

"Soru: Birinci ve ikinci kısımlarda casus ve boşboğazların nasıl adam olduklarını iyice anladın mı?"

Cevap: Evet efendim, çok iyi anladım.

Soru: O halde bunlara karşı ne yapmak lazımdır?

Cevap: Boşboğazların ağzını tutmak casusların da haber almak için yapacakları tertibatları bozmak lazımdır.

Soru: Arkadaşlarından birisi böyle boşboğazlık yapmak isterse ne yaparsın?

Cevap: Yapmaması için birkaç defa tembih ederim, eğer dinlemezse derhal zabite malumat veririm.

Soru: Bir insan boşboğazlık yapmamak için ağzını nasıl kapamalıdır?

Cevap: Gerek bildiğini ve gerekse yalan yanlış işittiği sözleri hiçbir yerde söylememek suretiyle ağzını kapamalıdır.

"Soru: Casuslara karşı nasıl davranırsın?"

"Soru: Casuslara karşı nasıl davranırsın?"

'Cevap: Efendim, bunlarla uğraşmak çok güçtür. Eski hikayelerde işittiğimiz gibi yedi başlı su aygırı var imiş, işte casuslar da tıpkı buna benzermiş, bir kafasını kesersek yerine bir kafa daha türermiş. Bunun için bu gibilerle ancak hükümetimizin yaptığı muntazam teşkilatla karşı gelinebilir.'

"Soru: Sizlere hiçbir vazife düşmez mi?"

"Soru: Sizlere hiçbir vazife düşmez mi?"

'Cevap: Evet efendim. Yalnız biz askerler değil bütün memleket halkı dahi casuslarla uğraşmalıdır. Herkes memleketi hakkında iyi, kötü her ne işitirse derhal haber vermelidir ve bir adamın casus olduğundan şüphe edilirse hemen yakalayıp asker ise zabitine, başı bozuk ise polise teslim etmelidir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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