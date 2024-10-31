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MİT Casus Raporlarını Paylaştı! Atatürk’e Yaklaşan Casus da Çıktı Maksim Gorki'nin "Ana" İsimli Romanı da

MİT Casus Raporlarını Paylaştı! Atatürk’e Yaklaşan Casus da Çıktı Maksim Gorki'nin "Ana" İsimli Romanı da

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2024 - 14:17

Milli İstihbarat Teşikilatı (MİT), 1929-1948 yılları arasından yer alan istihbarat belgelerini paylaştı. MİT’in özel koleksiyonunda yer alan belgelerde Mustafa Kemal Atatürk’e yaklaşmayı başaran casus da çıktı Sovyet yazar Maksim Gorki'nin 'Ana' isimli romanı da.

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MİT, özel koleksiyonundan resmi istihbarat belgelerinin bir kısmını paylaştı. 1920’li yıllara ait olan 17 belge kullanıma açıldı.

MİT, özel koleksiyonundan resmi istihbarat belgelerinin bir kısmını paylaştı. 1920’li yıllara ait olan 17 belge kullanıma açıldı.

Belgelerde Mustafa Kemal Atatürk’e yaklaşmayı başaran ancak yakalanan Hint asıllı İngiliz casus Mustafa Sagir de yer aldı.

Belgelerde Mustafa Kemal Atatürk’e yaklaşmayı başaran ancak yakalanan Hint asıllı İngiliz casus Mustafa Sagir de yer aldı.

Belgeler arasında ‘Rebeka’ kod adlı Dilber Cavidan isimli kadın casus dikkat çekti.

Belgeler arasında ‘Rebeka’ kod adlı Dilber Cavidan isimli kadın casus dikkat çekti.

Maksim Gorki’nin ünlü romanı “Ana” MİT’in istihbarat raporları arasında yer aldı. Sovyet yazarın kitabının filme uyarlanması ve İstanbul’da da gösterime girmesi MİT’in raporlarında ‘kuvvetli komünizm propagandası’ olabileceği yönünde ifadelerle yer buldu.

Maksim Gorki’nin ünlü romanı “Ana” MİT’in istihbarat raporları arasında yer aldı. Sovyet yazarın kitabının filme uyarlanması ve İstanbul’da da gösterime girmesi MİT’in raporlarında ‘kuvvetli komünizm propagandası’ olabileceği yönünde ifadelerle yer buldu.

Öte yandan Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’e MİT raporlarında rastlanıldı.

Öte yandan Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’e MİT raporlarında rastlanıldı.
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Goebbels ile ilgili MİT istihbarat raporlarında şu ifadeler yer aldı:

Goebbels ile ilgili MİT istihbarat raporlarında şu ifadeler yer aldı:

'Alman Propaganda Nazırı Goebbels'in İstanbul'a gelmesi münasebetiyle memurlarımızdan Turan'a vazife verilmiştir. Bir gazeteci gibi kendisini gösteren bu arkadaşın verdiği rapor bilgisi olmak üzere takdim kılınmıştır. Deniz yollarındaki KİP hakkındaki bilgi Merkez'in daha evvel tespit ettiği vaziyeti kuvvetlendirmektedir. Arz eylerim.'

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