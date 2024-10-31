MİT Casus Raporlarını Paylaştı! Atatürk’e Yaklaşan Casus da Çıktı Maksim Gorki'nin "Ana" İsimli Romanı da

'Alman Propaganda Nazırı Goebbels'in İstanbul'a gelmesi münasebetiyle memurlarımızdan Turan'a vazife verilmiştir. Bir gazeteci gibi kendisini gösteren bu arkadaşın verdiği rapor bilgisi olmak üzere takdim kılınmıştır. Deniz yollarındaki KİP hakkındaki bilgi Merkez'in daha evvel tespit ettiği vaziyeti kuvvetlendirmektedir. Arz eylerim.'