MİT Casus Raporlarını Paylaştı! Atatürk’e Yaklaşan Casus da Çıktı Maksim Gorki'nin "Ana" İsimli Romanı da
MİT Casus Raporlarını Paylaştı! Atatürk’e Yaklaşan Casus da Çıktı Maksim Gorki'nin "Ana" İsimli Romanı da
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MİT, özel koleksiyonundan resmi istihbarat belgelerinin bir kısmını paylaştı. 1920’li yıllara ait olan 17 belge kullanıma açıldı.
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Belgelerde Mustafa Kemal Atatürk’e yaklaşmayı başaran ancak yakalanan Hint asıllı İngiliz casus Mustafa Sagir de yer aldı.
Belgeler arasında ‘Rebeka’ kod adlı Dilber Cavidan isimli kadın casus dikkat çekti.
Maksim Gorki’nin ünlü romanı “Ana” MİT’in istihbarat raporları arasında yer aldı. Sovyet yazarın kitabının filme uyarlanması ve İstanbul’da da gösterime girmesi MİT’in raporlarında ‘kuvvetli komünizm propagandası’ olabileceği yönünde ifadelerle yer buldu.
Öte yandan Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’e MİT raporlarında rastlanıldı.
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Goebbels ile ilgili MİT istihbarat raporlarında şu ifadeler yer aldı:
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