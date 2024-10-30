Osman Gökçek’in Cumhuriyet Resepsiyonunda Giydiği Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Ayakkabıları Gündem Oldu
Osman Gökçek’in Cumhuriyet Resepsiyonunda Giydiği Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Ayakkabıları Gündem Oldu
Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda giydiği ayakkabıların 30 bin TL olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılar ayakkabılarına emekli maaşının tam 3 katı olduğunu ifade ederek yorum yağdırdı.
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek tıpkı babası gibi açıklamalarıyla dikkat çekiyor, tepkilerin odağı oluyor.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resepsiyona katılan Osman Gökçek, bu kez ayakkabılarıyla gündem oldu.
Oda TV’den Hürrem Elmasçı’nın haberine göre Gökçek’in giydiği ayakkabılar tam 30 bin TL. Emekli maaşının 3 katı olan bu ayakkabılar İtalyan marka “Doucal’s"a ait. Bu marka yurt dışında 500-600 dolar arasında satılıyor.
Gökçek’in ayakkabıları sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Kullanıcıların ayakkabılara yorumu şöyle oldu👇🏻
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