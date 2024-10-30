Osman Gökçek’in Cumhuriyet Resepsiyonunda Giydiği Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Ayakkabıları Gündem Oldu

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda giydiği ayakkabıların 30 bin TL olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılar ayakkabılarına emekli maaşının tam 3 katı olduğunu ifade ederek yorum yağdırdı.

Kaynak: Oda TV-Hürrem Elmasçı özel haberi