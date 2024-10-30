Saray’da Tebrikleri Kabul Eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Tokalaşmak İçin Koştular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe’de tebrikleri kabul etti. Saray’da düzenlenen törende düzgün sıra olunamaması nedeniyle bazı isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tokalaşmak için koştu.