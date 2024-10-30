Saray’da Tebrikleri Kabul Eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Tokalaşmak İçin Koştular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe’de tebrikleri kabul etti. Saray’da düzenlenen törende düzgün sıra olunamaması nedeniyle bazı isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tokalaşmak için koştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 29 Ekim Özel Programı’na katıldı.
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Törenin ardından Erdoğan, Saray’da Cumhuriyet’in ilanının 101’inci yılı kapsamında tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ile yabancı misyon şefleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.
Tebrik kabulü sırasında dikkat çeken görüntüler ekranlara yansıdı.
Törende düzgün bir sıra olmamasından dolayı tebrik töreninde bazı isimler Erdoğan’la tokalaşmak için koştu.
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Devlet Denetleme Kurumu Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Sayıştay Başsavcısı, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı,YSK Başkanı ve Jandarma Genel Komutanı gibi isimler koşanlar arasında yer aldı.
O anlar kameralara böyle yansıdı👇🏻
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Neden? Cumhuriyet'i mi o mu ilan etmiş?
Ona sorsan akepe den önce Cumhuriyet mi vardı der...
Koş koş, kemik veriyor... 😡😡😡
Ayyyy, koskoca adamların kendilerini düşürdükleri hale bak? Yazıklar olsun...