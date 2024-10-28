Bahçeli’yi Eleştirdikten Sonra Ansızın Alaattin Çakıcı’yla Bir Araya Gelen Cübbeli Ahmet Görüşmeyi Anlattı

'Alaattin abi ile şimdi, bu zaten planlı bir görüşmeydi. Alaattin abinin benim babası babamın dostu idi. Mahmut Efendi Hazretlerini seven, sonra ben telefonlarla görüştüğüm, hapisten çıktığında geçmiş olsun ziyaretlerinde vesaire vesilelerle bayram selamlaşmasıyla görüştüm biri. Yeni görüştüm biri değil bir defa. Ama ben şimdi, ben hala daha ziyaret edemedim. Görüştüm diye tweet atacak halim yoktu yani...

Bazı resimler paylaşılmış, ben bilmiyorum. En az 2,5 saat oturduk. Alaattin Çakıcı ağabeyimiz ile meselelerde, biz rabıta meselesini de konuştuk. Çünkü rabıta meselesi İsmail Ağa'nın meselesi değildir. Türkiye'nin beka sorundur.'