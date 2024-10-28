Bahçeli’yi Eleştirdikten Sonra Ansızın Alaattin Çakıcı’yla Bir Araya Gelen Cübbeli Ahmet Görüşmeyi Anlattı
Bahçeli’yi Eleştirdikten Sonra Ansızın Alaattin Çakıcı’yla Bir Araya Gelen Cübbeli Ahmet Görüşmeyi Anlattı
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışını sert sözlerle eleştirmiş, 'Herkes haddini bilecek. Kimsenin memleketinin dinamikleriyle oynamaya haddi yok. Kimseye yağcılık yapmam. Allah'tan başka kimseden korkmam' demişti. Bu sözlerin hemen ardından mafya lideri Alaattin Çakıcı'yla bir araya gelmesi manidar bulunan Cübbeli Ahmet, görüşmenin detaylarını anlattı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı Meclis kürsüsüne davet etmesine Cübbeli Ahmet sert sözlerle tepki göstermişti. İlk olarak bir sosyal medya paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet dikkat çekmişti.
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Cübbeli Ahmet, vitesi artırmış Bahçeli'ye olan tepkisini 24 Ekim tarihli cami sohbetine taşımıştı. Bu sohbette de Bahçeli'ye ağır eleştirilerde bulunan Cübbeli Ahmet, YouTube'a yüklediği sohbet videosunu silmiş ardından MHP lideri ile ilgili tepkisini sansürleyip yeniden paylaşmıştı.
Mafya lideri Alaattin Çakıcı, Öcalan çıkışında bulunan Bahçeli’yi tartışmalı sözlerinin ardından birkaç gün sonra ziyaret etmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından sürpriz görüşme Çakıcı ve Cübbeli arasında gerçekleşti.
Cübbeli’nin Bahçeli’ye eleştirisi, Çakıcı’nın ise Bahçeli’ye destek görüşmesinin ardından ikilinin bir araya gelmesi oldukça manidar bulundu.
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Söz konusu görüşmenin detaylarını Cübbeli Ahmet anlattı. Sözlerine “Alaattin ağabey” diye başlayan Cübbeli, “Bu planlı görüşmeydi. Görüştüm diye tweet atacak halim yoktu” dedi.
Cübbeli'nin YouTube hesabından yayınladığı "Alaattin Çakıcı ile Görüştükten Sonra Görüşlerini Değiştirdi' İftirasına Cevaplar" isimli videosunda söylediği bazı ifadeler şöyle:
Cübbeli Ahmet’in Alaattin Çakıcı ile görüşmesine dair konuştuğu video şöyle👇🏻
Öte yandan Cübbeli Ahmet, X hesabından sözlerini yumuşatarak MHP'ye adeta bir destek paylaşımı yaptı:
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