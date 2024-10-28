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Bahçeli’yi Eleştirdikten Sonra Ansızın Alaattin Çakıcı’yla Bir Araya Gelen Cübbeli Ahmet Görüşmeyi Anlattı

Bahçeli’yi Eleştirdikten Sonra Ansızın Alaattin Çakıcı’yla Bir Araya Gelen Cübbeli Ahmet Görüşmeyi Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.10.2024 - 23:28

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışını sert sözlerle eleştirmiş, 'Herkes haddini bilecek. Kimsenin memleketinin dinamikleriyle oynamaya haddi yok. Kimseye yağcılık yapmam. Allah'tan başka kimseden korkmam' demişti. Bu sözlerin hemen ardından mafya lideri Alaattin Çakıcı'yla bir araya gelmesi manidar bulunan Cübbeli Ahmet, görüşmenin detaylarını anlattı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı Meclis kürsüsüne davet etmesine Cübbeli Ahmet sert sözlerle tepki göstermişti. İlk olarak bir sosyal medya paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet dikkat çekmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı Meclis kürsüsüne davet etmesine Cübbeli Ahmet sert sözlerle tepki göstermişti. İlk olarak bir sosyal medya paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet dikkat çekmişti.

Cübbeli Ahmet'in Bahçeli'ye tepkisi ilk olarak bu sözlerle başladı👇🏻

Cübbeli Ahmet, vitesi artırmış Bahçeli'ye olan tepkisini 24 Ekim tarihli cami sohbetine taşımıştı. Bu sohbette de Bahçeli'ye ağır eleştirilerde bulunan Cübbeli Ahmet, YouTube'a yüklediği sohbet videosunu silmiş ardından MHP lideri ile ilgili tepkisini sansürleyip yeniden paylaşmıştı.

Cübbeli Ahmet, vitesi artırmış Bahçeli'ye olan tepkisini 24 Ekim tarihli cami sohbetine taşımıştı. Bu sohbette de Bahçeli'ye ağır eleştirilerde bulunan Cübbeli Ahmet, YouTube'a yüklediği sohbet videosunu silmiş ardından MHP lideri ile ilgili tepkisini sansürleyip yeniden paylaşmıştı.

Ahmet Mahmut Ünlü, sohbetinde üstü kapalı Bahçeli'ye yönelik 'Ulan ‘son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin, şimdi ilk teröriste ‘gel de başıma geç’ diyor.Herkes haddini bilecek. Kimsenin memleketinin dinamikleriyle oynamaya haddi yok. Kimseye yağcılık yapmam' demişti.

"Tehdit edildi" iddialarına neden olan Cübbeli Ahmet'in sildiği videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Mafya lideri Alaattin Çakıcı, Öcalan çıkışında bulunan Bahçeli’yi tartışmalı sözlerinin ardından birkaç gün sonra ziyaret etmişti.

Mafya lideri Alaattin Çakıcı, Öcalan çıkışında bulunan Bahçeli’yi tartışmalı sözlerinin ardından birkaç gün sonra ziyaret etmişti.

Haberin detaylarını okumak için👇🏻

Tüm bu gelişmelerin ardından sürpriz görüşme Çakıcı ve Cübbeli arasında gerçekleşti.

Tüm bu gelişmelerin ardından sürpriz görüşme Çakıcı ve Cübbeli arasında gerçekleşti.

Cübbeli’nin Bahçeli’ye eleştirisi, Çakıcı’nın ise Bahçeli’ye destek görüşmesinin ardından ikilinin bir araya gelmesi oldukça manidar bulundu.

Cübbeli’nin Bahçeli’ye eleştirisi, Çakıcı’nın ise Bahçeli’ye destek görüşmesinin ardından ikilinin bir araya gelmesi oldukça manidar bulundu.
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Söz konusu görüşmenin detaylarını Cübbeli Ahmet anlattı. Sözlerine “Alaattin ağabey” diye başlayan Cübbeli, “Bu planlı görüşmeydi. Görüştüm diye tweet atacak halim yoktu” dedi.

Söz konusu görüşmenin detaylarını Cübbeli Ahmet anlattı. Sözlerine “Alaattin ağabey” diye başlayan Cübbeli, “Bu planlı görüşmeydi. Görüştüm diye tweet atacak halim yoktu” dedi.

Cübbeli'nin YouTube hesabından yayınladığı "Alaattin Çakıcı ile Görüştükten Sonra Görüşlerini Değiştirdi' İftirasına Cevaplar" isimli videosunda söylediği bazı ifadeler şöyle:

Cübbeli'nin YouTube hesabından yayınladığı "Alaattin Çakıcı ile Görüştükten Sonra Görüşlerini Değiştirdi' İftirasına Cevaplar" isimli videosunda söylediği bazı ifadeler şöyle:

'Alaattin abi ile şimdi, bu zaten planlı bir görüşmeydi. Alaattin abinin benim babası babamın dostu idi. Mahmut Efendi Hazretlerini seven, sonra ben telefonlarla görüştüğüm, hapisten çıktığında geçmiş olsun ziyaretlerinde vesaire vesilelerle bayram selamlaşmasıyla görüştüm biri. Yeni görüştüm biri değil bir defa. Ama ben şimdi, ben hala daha ziyaret edemedim. Görüştüm diye tweet atacak halim yoktu yani...

Bazı resimler paylaşılmış, ben bilmiyorum. En az 2,5 saat oturduk. Alaattin Çakıcı ağabeyimiz ile meselelerde, biz rabıta meselesini de konuştuk. Çünkü rabıta meselesi İsmail Ağa'nın meselesi değildir. Türkiye'nin beka sorundur.'

Cübbeli Ahmet’in Alaattin Çakıcı ile görüşmesine dair konuştuğu video şöyle👇🏻

Öte yandan Cübbeli Ahmet, X hesabından sözlerini yumuşatarak MHP'ye adeta bir destek paylaşımı yaptı:

Öte yandan Cübbeli Ahmet, X hesabından sözlerini yumuşatarak MHP'ye adeta bir destek paylaşımı yaptı:
twitter.com

Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi bu günkü bu açıklamasıyla memlekette kürt sorunu olmadığını, terör sorunu olduğunu ve terörle mücadelenin devam edeceğini beyan etmiştir.

Bizim de dünkü yaptığımız açıklamada zikrettiğimiz üzere; Devlet Bey böylece önceki grup toplantısında yaptığı konuşmaya açıklık getirmiştir.

Artık MHP’nin teröre tâviz verdiğine dâir çıkarılan fitnelere itibâr edilmemelidir.

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