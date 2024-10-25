Cübbeli Ahmet Bahçeli’yi Eleştirdiği Videoyu Her Yerden Sildi! İsmail Saymaz'dan "Tehdit Edildi" İddiası
Cübbeli Ahmet Bahçeli’yi Eleştirdiği Videoyu Her Yerden Sildi! İsmail Saymaz'dan "Tehdit Edildi" İddiası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı Meclis kürsüsüne davet ettiği sözlerine Cübbeli Ahmet tepki gösterdi. Cübbeli, YouTube ve Twitter hesabından paylaştığı 24 Ekim tarihli cami sohbetinde Bahçeli'ye ağır eleştirilerde bulunmuştu. Ancak Cübbeli Ahmet bu videoyu her yerden sildi. Gazeteci İsmail Saymaz, 'Tahmin ediyorum ki siyasi baskı geldi ya da Cübbeli üzerinde etkisi olacak kişiler aradı ‘bu videoyu kaldır’ dedi' diye konuştu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Abdullah Öcalan çıkışının yankıları dinmek bilmiyor. Bahçeli, Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya davet etmişti.
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Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterenlerden birisi kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü olmuştu.
Cübbeli Ahmet, son olarak 24 Ekim Perşembe günü yaptığı cami sohbetinde bir kez daha Bahçeli'yi ağır sözlerle eleştirdi. Vaazını Twitter ve YouTube hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet, birkaç saat önce videoyu her yerden sildi.
Cübbeli Ahmet'in videosunun linkine tıklandığında "Video kullanılamıyor" uyarısı çıkıyor.
"Son teröriste kadar öldüreceğim dedin, şimdi ilk teröriste ‘gel de başıma geç’ diyor."
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Cübbeli Ahmet'in sildiği videoda Bahçeli'yi eleştirdiği kısım şöyle👇🏻
Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan Sansürsüz programında Cübbeli Ahmet'in bu videoyu neden sildiğinin arka planını anlattı. Saymaz "Cübbeli Ahmet'i kim tehdit etti?" diye sordu.
"Tahmin ediyorum ki siyasi baskı geldi ya da Cübbeli üzerinde etkisi olacak kişiler aradı ‘Bu videoyu kaldır’ dedi.
Sosyal medya kullanıcıları Cübbeli Ahmet'in X hesabından yaptığı son paylaşımlara yorumlar atarak videoyu neden sildiğini sordu. İşte tepkilerden bazıları şöyle:
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