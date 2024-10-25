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Cübbeli Ahmet Bahçeli’yi Eleştirdiği Videoyu Her Yerden Sildi! İsmail Saymaz'dan "Tehdit Edildi" İddiası

Cübbeli Ahmet Bahçeli’yi Eleştirdiği Videoyu Her Yerden Sildi! İsmail Saymaz'dan "Tehdit Edildi" İddiası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.10.2024 - 22:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı Meclis kürsüsüne davet ettiği sözlerine Cübbeli Ahmet tepki gösterdi. Cübbeli, YouTube ve Twitter hesabından paylaştığı 24 Ekim tarihli cami sohbetinde Bahçeli'ye ağır eleştirilerde bulunmuştu. Ancak Cübbeli Ahmet bu videoyu her yerden sildi. Gazeteci İsmail Saymaz, 'Tahmin ediyorum ki siyasi baskı geldi ya da Cübbeli üzerinde etkisi olacak kişiler aradı ‘bu videoyu kaldır’ dedi' diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Abdullah Öcalan çıkışının yankıları dinmek bilmiyor. Bahçeli, Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya davet etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Abdullah Öcalan çıkışının yankıları dinmek bilmiyor. Bahçeli, Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya davet etmişti.

Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterenlerden birisi kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü olmuştu.

Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterenlerden birisi kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü olmuştu.

Cübbeli Ahmet, 22 Ekim Salı günü X hesabından yaptığı paylaşımda “Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur' ifadelerine yer vermişti.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

Cübbeli Ahmet, son olarak 24 Ekim Perşembe günü yaptığı cami sohbetinde bir kez daha Bahçeli'yi ağır sözlerle eleştirdi. Vaazını Twitter ve YouTube hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet, birkaç saat önce videoyu her yerden sildi.

Cübbeli Ahmet, son olarak 24 Ekim Perşembe günü yaptığı cami sohbetinde bir kez daha Bahçeli'yi ağır sözlerle eleştirdi. Vaazını Twitter ve YouTube hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet, birkaç saat önce videoyu her yerden sildi.

Cübbeli Ahmet'in videosunun linkine tıklandığında "Video kullanılamıyor" uyarısı çıkıyor.

Cübbeli Ahmet'in videosunun linkine tıklandığında "Video kullanılamıyor" uyarısı çıkıyor.

"Son teröriste kadar öldüreceğim dedin, şimdi ilk teröriste ‘gel de başıma geç’ diyor."

"Son teröriste kadar öldüreceğim dedin, şimdi ilk teröriste ‘gel de başıma geç’ diyor."

Cübbeli Ahmet'in videodaki sözleri şöyle:

'Biz Hakk’ı bugüne kadar söyledik, çözüm sürecinde de karşı çıktık. YouTube’lar var, kayıtlar kaybolmuyor. Şu anda bu işleri yanlış buluyoruz. Düşmanla kafirle barış olmaz, muharebe olur. Son terörist kalana kadar mücadele devam. Şimdi iş nereye döndü ilk teröristi Meclis’e getirmeye döndü. Ulan ‘son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin, şimdi ilk teröriste ‘gel de başıma geç’ diyor.'

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Cübbeli Ahmet'in sildiği videoda Bahçeli'yi eleştirdiği kısım şöyle👇🏻

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan Sansürsüz programında Cübbeli Ahmet'in bu videoyu neden sildiğinin arka planını anlattı. Saymaz "Cübbeli Ahmet'i kim tehdit etti?" diye sordu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan Sansürsüz programında Cübbeli Ahmet'in bu videoyu neden sildiğinin arka planını anlattı. Saymaz "Cübbeli Ahmet'i kim tehdit etti?" diye sordu.

"Tahmin ediyorum ki siyasi baskı geldi ya da Cübbeli üzerinde etkisi olacak kişiler aradı ‘Bu videoyu kaldır’ dedi.

"Tahmin ediyorum ki siyasi baskı geldi ya da Cübbeli üzerinde etkisi olacak kişiler aradı ‘Bu videoyu kaldır’ dedi.

'Öcalan’ın umut hakkı denilerek salıverilmesi Meclis’e gelip PKK’ya seslenmesi önerisinde bulunmasından rahatsız oldu. Bunu da 24 Ekim tarihli cami sohbetinde aktardı. Bunu tweet attı, Youtube’da paylaştı. 

Allah’tan başkasından korkmam diyor. Kim Cübbeli Ahmet’i tehdit etti? Kim korkuttu?”

Sosyal medya kullanıcıları Cübbeli Ahmet'in X hesabından yaptığı son paylaşımlara yorumlar atarak videoyu neden sildiğini sordu. İşte tepkilerden bazıları şöyle:

Sosyal medya kullanıcıları Cübbeli Ahmet'in X hesabından yaptığı son paylaşımlara yorumlar atarak videoyu neden sildiğini sordu. İşte tepkilerden bazıları şöyle:

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