Cübbeli Ahmet Bahçeli’yi Eleştirdiği Videoyu Her Yerden Sildi! İsmail Saymaz'dan "Tehdit Edildi" İddiası

Cübbeli Ahmet'in videodaki sözleri şöyle:

'Biz Hakk’ı bugüne kadar söyledik, çözüm sürecinde de karşı çıktık. YouTube’lar var, kayıtlar kaybolmuyor. Şu anda bu işleri yanlış buluyoruz. Düşmanla kafirle barış olmaz, muharebe olur. Son terörist kalana kadar mücadele devam. Şimdi iş nereye döndü ilk teröristi Meclis’e getirmeye döndü. Ulan ‘son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin, şimdi ilk teröriste ‘gel de başıma geç’ diyor.'