MHP Liderinden Urganla Poz: Müsavat Dervişoğlu’nun Kürsüden Attığı Urgan Bahçeli’nin Odasına Asıldı
MHP Liderinden Urganla Poz: Müsavat Dervişoğlu’nun Kürsüden Attığı Urgan Bahçeli’nin Odasına Asıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet etmesi şok etkisi yaratırken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün sert yanıt verdi. Dervişoğlu, urgan atarak tepki gösterdi. MHP ise urganı istedi. O urgan Bahçeli’nin makam odasına asıldı. MHP liderinden ‘hatıra pozu’ geldi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Abdullah Öcalan çağrısı tepki topladı.
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Bahçeli, kürsüden yaptığı konuşmada “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’nin sözlerine tepkisini kürsüden urgan atarak gösterdi.
MHP kaynakları, Dervişoğlu’nun attığı urganı makam odasına atmak istediğini belirterek urganı istedi. İYİ Parti ise Bahçeli’nin isteği üzerine urganı İYİ Parti poşeti içinde gönderdi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından Bahçeli’nin urganla fotoğrafını paylaştı.
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