MHP Liderinden Urganla Poz: Müsavat Dervişoğlu’nun Kürsüden Attığı Urgan Bahçeli’nin Odasına Asıldı

Dervişoğlu, elindeki urganı göstererek “Siz bu milletin vefasını astınız, siz bu milletin utanç duymasına neden oldunuz. Ondan sonra çıkıp diyorsunuz ki 'bu milattır'. Madem milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğini gasbettiniz, al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as” dedi.