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MHP Liderinden Urganla Poz: Müsavat Dervişoğlu’nun Kürsüden Attığı Urgan Bahçeli’nin Odasına Asıldı

MHP Liderinden Urganla Poz: Müsavat Dervişoğlu’nun Kürsüden Attığı Urgan Bahçeli’nin Odasına Asıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.10.2024 - 16:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet etmesi şok etkisi yaratırken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün sert yanıt verdi. Dervişoğlu, urgan atarak tepki gösterdi. MHP ise urganı istedi. O urgan Bahçeli’nin makam odasına asıldı. MHP liderinden ‘hatıra pozu’ geldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Abdullah Öcalan çağrısı tepki topladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Abdullah Öcalan çağrısı tepki topladı.

Bahçeli, kürsüden yaptığı konuşmada “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.

Bahçeli, kürsüden yaptığı konuşmada “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’nin sözlerine tepkisini kürsüden urgan atarak gösterdi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’nin sözlerine tepkisini kürsüden urgan atarak gösterdi.

Dervişoğlu, elindeki urganı göstererek “Siz bu milletin vefasını astınız, siz bu milletin utanç duymasına neden oldunuz. Ondan sonra çıkıp diyorsunuz ki 'bu milattır'. Madem milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğini gasbettiniz, al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as” dedi.

MHP kaynakları, Dervişoğlu’nun attığı urganı makam odasına atmak istediğini belirterek urganı istedi. İYİ Parti ise Bahçeli’nin isteği üzerine urganı İYİ Parti poşeti içinde gönderdi.

MHP kaynakları, Dervişoğlu’nun attığı urganı makam odasına atmak istediğini belirterek urganı istedi. İYİ Parti ise Bahçeli’nin isteği üzerine urganı İYİ Parti poşeti içinde gönderdi.

Partiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir.'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından Bahçeli’nin urganla fotoğrafını paylaştı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından Bahçeli’nin urganla fotoğrafını paylaştı.
twitter.com

'İyi Parti Grup Toplantısında Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ipi makam odasına astı.'

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