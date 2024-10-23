Urgan Polemiği: Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Göndermeli Yanıt Geldi!

25 yıldır cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'a başta 'vatana ihanet' suçunu düzenleyen 125. madde kapsamında idam cezası verilmiş, ancak o dönem MHP'nin de içinde bulunduğu koalisyon hükümetinin idam cezasını kaldırmasıyla bu ceza ağırlaştırılmış müebbete dönmüştü.

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