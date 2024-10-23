Urgan Polemiği: Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Göndermeli Yanıt Geldi!
Urgan Polemiği: Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Göndermeli Yanıt Geldi!
MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Abdullah Öcalan polemiği büyüyor. Dervişoğlu'nun bugünkü konuşmasında kürsüden salladığı urganı odasına asmak için isteyen Bahçeli'ye İYİ Parti liderinden bir yanıt daha geldi. Dervişoğlu, Bahçeli'ye urgan yerine konuşma metnini odasına asmasını tavsiye etti.
Kaynak: Halk TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin bir numaralı gündemi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklu PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı. Bahçeli, dün grup toplantısında siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşma yapabileceğini ve PKK'ya silah bırakma çağrısı yapabileceğini söylemmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Bahçeli'nin açıklamalarına tepki göstererek, eline urgan alıp kürsüye çıktı. Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.
Ses getiren bu hamle sonrası ise Bahçeli, Dervişoğlu'nun grup toplantısında salladığı urganı İyi Parti'den istetti. MHP'ye yakın Bengü Türk'ün servis ettiği habere göre Bahçeli bu urgan ipi makam odasına asmak için istedi.
Halk TV'den Şeyma Paşayiğit'e konuşan Dervişoğlu, Bahçeli'nin bu hamlesi sonrası bir açıklama daha yaptı.
Urganı değil konuşma metnini Bahçeli'nin odasına asmasını tavsiye eden Dervişoğlu, vatandaşlardan birinin söz konusu urganı almış olabileceğini bulunması durumunda Bahçeli'ye verebileceğini de söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın