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Urgan Polemiği: Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Göndermeli Yanıt Geldi!

Urgan Polemiği: Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Göndermeli Yanıt Geldi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 14:03

MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Abdullah Öcalan polemiği büyüyor. Dervişoğlu'nun bugünkü konuşmasında kürsüden salladığı urganı odasına asmak için isteyen Bahçeli'ye İYİ Parti liderinden bir yanıt daha geldi. Dervişoğlu, Bahçeli'ye urgan yerine konuşma metnini odasına asmasını tavsiye etti. 

Kaynak: Halk TV

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Türkiye'nin bir numaralı gündemi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklu PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı. Bahçeli, dün grup toplantısında siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşma yapabileceğini ve PKK'ya silah bırakma çağrısı yapabileceğini söylemmişti.

Türkiye'nin bir numaralı gündemi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklu PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı. Bahçeli, dün grup toplantısında siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşma yapabileceğini ve PKK'ya silah bırakma çağrısı yapabileceğini söylemmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Bahçeli'nin açıklamalarına tepki göstererek, eline urgan alıp kürsüye çıktı. Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Bahçeli'nin açıklamalarına tepki göstererek, eline urgan alıp kürsüye çıktı. Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

Ses getiren bu hamle sonrası ise Bahçeli, Dervişoğlu'nun grup toplantısında salladığı urganı İyi Parti'den istetti. MHP'ye yakın Bengü Türk'ün servis ettiği habere göre Bahçeli bu urgan ipi makam odasına asmak için istedi.

Ses getiren bu hamle sonrası ise Bahçeli, Dervişoğlu'nun grup toplantısında salladığı urganı İyi Parti'den istetti. MHP'ye yakın Bengü Türk'ün servis ettiği habere göre Bahçeli bu urgan ipi makam odasına asmak için istedi.

Halk TV'den Şeyma Paşayiğit'e konuşan Dervişoğlu, Bahçeli'nin bu hamlesi sonrası bir açıklama daha yaptı.

Halk TV'den Şeyma Paşayiğit'e konuşan Dervişoğlu, Bahçeli'nin bu hamlesi sonrası bir açıklama daha yaptı.

Urganı değil konuşma metnini Bahçeli'nin odasına asmasını tavsiye eden Dervişoğlu, vatandaşlardan birinin söz konusu urganı almış olabileceğini bulunması durumunda Bahçeli'ye verebileceğini de söyledi.

Urganı değil konuşma metnini Bahçeli'nin odasına asmasını tavsiye eden Dervişoğlu, vatandaşlardan birinin söz konusu urganı almış olabileceğini bulunması durumunda Bahçeli'ye verebileceğini de söyledi.

25 yıldır cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'a başta 'vatana ihanet' suçunu düzenleyen 125. madde kapsamında idam cezası verilmiş, ancak o dönem MHP'nin de içinde bulunduğu koalisyon hükümetinin idam cezasını kaldırmasıyla bu ceza ağırlaştırılmış müebbete dönmüştü. 

Peki siz bu polemik için ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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